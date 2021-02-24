Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener, "PKK’nın siyasi kolu HDP’ye oy vermenin sorumlu yurttaşlık bilinciyle bağdaşmayacağını düşünüyorum" görüşünü savundu.

Şener yazısında, "HDP yasadışına çıkmışsa neden kapatılmıyor?” sorusunu en çok soranlar, böyle bir kapatma davası açıldığında ilk itiraz edecek kişilerdir. O gün gelirse isim isim de yazarız. Peki sorumlu bir yurttaş, 'Kapatma davası açılmadı,' diye, terör örgütü ile ilişkisini bildiği bir partiye oy vermeli mi? Sorun üç ayaklı. Birincisi terör örgütüyle bağını kesmeyen HDP, ikincisi bu ilişki bilinmesine rağmen harekete geçmeyen ve olan biteni seyreden yargı, üçüncüsü ise seçmen.HDP terörle ilişkisini kesmiyor, yargı HDP’yi kapatmıyor diye seçmen tüm bunları bile bile PKK’nın siyasi ayağına oy vermeli mi? Topluma karşı en küçük sorumluluğu olan yurttaşlar bunu kendisine sormalı." düşüncesini dile getirdi.

Şener şunları kaydetti:

"Bu sorunun cevabı doğru verilip anlaşıldığında, HDP kapatılırsa yerine yine kurulacak ve PKK güdümündeki bir partinin yaşama şansı da olmayacaktır.

Terörist PKK ile ilişkili HDP’yi yaşatan zihniyet değişmedikçe HDP gider, başka parti gelir. Bu durum “aç-kapa” şeklinde sürer gider. Çünkü görüşlerini savunan siyasi parti teröristin oksijenidir. Sorunun 40 yıldır çözülememesinin nedenlerinden birisi de bu. O yüzden ben PKK’nın siyasi kolu HDP’ye oy vermenin sorumlu yurttaşlık bilinciyle bağdaşmayacağını düşünüyorum. Birileri de çıkıp, 'Evet, biz HDP’nin terör örgütü ile ilişkisini biliyoruz ama oy veriyoruz' diyebilir. İşte o zaman ben de diyorum ki, 'Değil 6 milyon, 60 milyon oy verilse de boş, terör örgütüyle ilişkisini bile bile oy vermek benim için, askerime kalaşnikofla sıkılan kurşundan farksızdır.”