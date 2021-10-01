Nedim Şener: Öyle anlaşılıyor ki Atatürk’ün kurduğu partide birileri, “Atatürk” adını kullana kullana Türkiye’yi bölünmeye götürecek projeyi devreye sokmuş

Hürriyet yazarı Nedim Şener, CHP milletvekili Yıldırım Kaya'nın HDP ve Kürtler hakkındaki açıklamasını hatırlatarak, "Öyle anlaşılıyor ki Atatürk’ün kurduğu partide birileri, 'Atatürk' adını kullana kullana Türkiye’yi bölünmeye götürecek projeyi devreye sokmuş. Nasıl olsa kitle uyuyor..." iddiasında bulundu.

Şener, yazısında şu düşüncelerini dile getirdi:

"HDP’nin seçimlerde vereceği destek karşılığı istediği en net talep Anayasa’nın ilk dört maddesinde, yani Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu ilkelerinin yer aldığı bölümde yapılacak değişiklik. Yani devletin şekli, Cumhuriyet’in nitelikleri, devletin bütünlüğü, bayrak ve resmi dil ile ilgili maddeler.

Tamam, HDP bunu istiyor da CHP ne istiyor?

PKK ve HDP’ye yakın bir ajansa Anayasa’nın ilk dört maddesinin değiştirilmesi konusunda görüşünü açıklayan HDP Milletvekili İmam Taşçıer’den sonra CHP Milletvekili Yıldırım Kaya da aynı ajansa şunları söylemiş:

'İktidar olduğumuzda Kürtlere ne istediklerini soracağız. Nasıl yaparsak sizin yaşamış olduğunuz sorunları çözeriz, diye soracağız. Sorunun çözümüne ilişkin muhatap HDP’dir. HDP’yi muhatap görmeden, ne konuşsak sorun çözülmez. Türkiye Büyük Millet Meclisi ilk kurulduğunda Mustafa Kemal Atatürk döneminde Kürt milletvekilleri var mıydı, vardı. Kimlikleriyle Kürtleri temsilen gelmişlerdi. Kürtler, Cumhuriyet’in kurucu unsurudur. 1921 Anayasası bugün uygulanırsa zaten sorun çözülür. Osmanlı’da da bir birliktelik söz konusuydu. Bu sorun bize çok kültürlü, dilli, etnisiteli, inançlı Osmanlı döneminden Cumhuriyet dönemine ve ilk Kurucu Meclis’e kadar gelmiştir.'

1921 Anayasası özellikle, PKK’ya yakın gruplar tarafından, “özerklik” tartışmalarında kullanılmak üzere sıkça gündeme getirilmiştir. Öyle anlaşılıyor ki Atatürk’ün kurduğu partide birileri, “Atatürk” adını kullana kullana Türkiye’yi bölünmeye götürecek projeyi devreye sokmuş. Nasıl olsa kitle uyuyor..."