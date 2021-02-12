Nedim Şener: Ömer Halisdemir’e “FETÖ’cü terfi ettirildikten sonra üstüne bir de Kara Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Dairesi Başkanlığı’na atandı” mı diyeceğim?

Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener, 15 Temmuz Derneği bir kitap çalışması yaptığını, kendisinin de darbe girişiminde şehit olan Ömer Halisdemir’e mektup yazmasını istediklerini belirtti. Şener, “Ömer Halisdemir’e ‘FETÖ’cü terfi ettirildikten sonra üstüne bir de Kara Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Dairesi Başkanlığı’na atandı’ mı diyeceğim?” düşüncesini dile getirdi.

Şener, “Şimdi böyle bir kahramana mektup yazmamı benden istiyorlar, hem de bu koşullarda. Ne yazacağım ben Ömer’e... ‘Sen 15 Temmuz gecesi hayatın pahasına Semih Terzi isimli FETÖ’cü darbeci tuğgenerali vurup ülkenin kaderini değiştirdin ama 4 yıl sonra yine bir başka FETÖ’cü Servet Atasoy tuğgeneralliğe terfi ettirildi’ diye mi yazacağım? ‘Ömer, ‘Hakkım helal olsun’ diyerek ölüme meydan okuduğun o görevi veren Korgeneral Zekai Aksakallı tasfiye edilirken, önü açılan bu FETÖ’cü terfi ettirildikten sonra üstüne bir de Kara Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Dairesi Başkanlığı’na atandı’ mı diyeceğim? Ne diyeyim ben Ömer’e?” ifadesini kullandı.

Şener yazısında şunları kaydetti:

"Canı pahasına FETÖ’cü vurup öldürdüğü gece, o FETÖ’cünün darbecilerin WhatsApp üzerinden verdiği görevi “Emredersiniz komutanım” diye cevapladığını, darbeden sonra bile FETÖ’cü mahrem imamlarla görüştüğünü mü anlatayım? 15 Temmuz’dan beri darbedeki rolü ve FETÖ ilişkisi bilinmesine rağmen, hem 3. Ordu hem 2. Ordu Komutanlığı’nda görev yaptığını, her türlü delil olmasına rağmen savcılığın hakkında takipsizlik kararı verdiğini, işin ilginci terfi ve atamasını yapanların bunlarla yetindiğini nasıl söyleyeyim..."