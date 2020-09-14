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Nedim Şener: Öğretim üyesi Selman Öğüt'ün Kemalizm'e yönelik sözlerine başta Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti üyelerinin karşı çıkması lazım

Selman Öğüt

14 Eylül 2020 08:48

Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener, Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde öğretim üyesi Selman Öğüt'ün Kemalizm'e yönelik sözlerine başta Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AKP üyelerinin karşı çıkması gerektiğini savundu. 

Şener, "Şimdi de bir üniversitede doçent olan Selman Öğüt’ün 'Kemalizm' üzerine sözleri gündeme girdi, muhtemelen önümüzdeki günler bu konu tartışılacak. Selman Ögüt, sosyal medya platformu Twitter’dan şunu yazdı: 'Kemalizm bir virüstür, devlet ise vücuttur. Virüs vücuda zarar verebilir, ama virüs virüstür, vücuda hükmedemez. Vücuda kalp ve beyin hükmeder. Erdoğan Kemalistlere devletin vücudundan temizlenen bir virüs türü olduklarını göstermiştir.'  Öncelikle, buna Cumhurbaşkanı Erdoğan başta tüm Adalet ve Kalkınma Partisi üyelerinin karşı çıkması lazım. Çünkü burada saldırı altında olan, yalnızca Mustafa Kemal Atatürk değil, Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlığıdır, şehitlerimizin kanıyla kurulmuş devlettir." düşüncesini dile getirdi. 

Şener, "Nasıl ki imam hatip mezunlarına hayâsızca, toptancı bir şekilde dil uzatan şahsa tepki gösterildiyse, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk’e virüs diyen şahsa da gerekli cevap verilmelidir." ifadesini kullandı. 

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