Nedim Şener, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünü yazdı: Karşımızda dört dörtlük bir FETÖ suikastı duruyor

Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener, Büyük Birlik Partisi (BBP) kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazasıyla ilgili olarak, "Suikast şüphesini güçlendiren ve ilk kez duyduğumuz bir açıklama Muhsin Yazıcıoğlu’nun oğlu Furkan Yazıcıoğlu’ndan geldi. Pazar akşamı (11 Nisan 2021) CNNTürk’te Ne Oluyor programında beraber olduğumuz Furkan Yazıcıoğlu, FETÖ’cülerin yönetimindeki F4 uçağının, yalnız helikopterin düşürüldüğü öğleden sonra Kahramanmaraş-Yozgat güzergâhında değil, sabah saatlerinde Sivas’tan Kahramanmaraş’a gelişi sırasında da helikoptere yakın uçtuğunu söyledi. Furkan Yazıcıoğlu, öğleden sonra helikoptere yakın uçuş sonucu basınç ve karbonmonoksite bağlı olarak helikopterin düşmesine neden olan uçağın, öğleden önce başka bir güzergâhta da yakın uçmasını, suikast girişiminin provası olarak yorumluyor. Bu konuda radar kayıtlarının dosyaya girdiğini belirtiyor" dedi.

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Şener, "25 Mart 2009 günü Muhsin Yazıcıoğlu’nun içerisinde bulunduğu helikopter saat 10.36’da Sivas’tan kalktı ve saat 12.10’da Kahramanmaraş Çağlayancerit’e iniş yaptı. Hava Kuvvetleri İmamı Adil Öksüz ile irtibatlı olan Hava Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Kıdemli Albay Ali Armağan isimli FETÖ mensubunun içinde bulunduğu F4 savaş uçağı, saat 10.30 ile 12.12 arası helikopterin güzergâhına yakın bölgede uçuş yaptı. Muhsin Yazıcıoğlu’nu taşıyan helikopter saat 14.35’de Kahramanmaraş Çağlayancerit’ten Yozgat Yerköy’e hareket etti. Yazıcıoğlu’nun mitingi bitmeden önce bölgede keşif uçuşu yapan FETÖ mensubu Ali Armağan’ın içinde olduğu F4 savaş uçağı, miting sonrası, helikopterin düştüğü saat dilimi içerisinde yani 14.26 ile 15.41 arası Yazıcıoğlu’unu taşıyan helikopterin geçiş güzergâh bölgesinde tekrar uçuş yaptı. Tüm bunlar radar kayıtlarına yansıdı. Furkan Yazıcıoğlu’nun ifadesine göre, F4 savaş uçağı radara yansıyan yükseklikten hızla alçalmaya geçerek helikopterin yakınında gaz basıncı sonucu oluşan karbonmonoksit etkisiyle helikopteri düşürdü. Olayın üzerinden uzun süre geçmesine rağmen vefat edenlerin önceden alınmış kan örneklerinde tespit edilen çok yüksek oranda karbonmonoksit gazının açıklaması da bu olabilir" ifadesini kullandı.

Şener, şöyle devam etti:

"Her şey ortada, artık top savcılıkta. Çünkü, planlanmasından, soruşturulmasına, yargılanmasından, yalanlarla algı operasyonlarına kadar karşımızda dört dörtlük bir FETÖ suikastı duruyor.