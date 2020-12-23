Nedim Şener: Muhsin Yazıcıoğlu daha öldürülmeden FETÖ’cü istihbaratçıların kurduğu C5 isimli illegal büro tarafından takip edilmiş

Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener, “FETÖ’cüler bu konuda her yalanı söyleyebilir ama izaha muhtaç bir durum var: 29 Mart 2009’da öldürülen Muhsin Yazıcıoğlu hakkında 9 Eylül 2008-23 Mayıs 2012 arasında toplam 61 belge ve rapor bu büroya gönderilmiş. 9 Eylül 2008’den itibaren, yani Yazıcıoğlu daha öldürülmeden FETÖ’cü istihbaratçıların kurduğu C5 isimli illegal büro tarafından takip edilmiş.” ifadesini kullandı.

Şener yazısında, “Yazıcıoğlu, Hrant Dink’in katili Ogün Samast’ı yönlendiren, BBP üyesi olan ve aynı zamanda Ramazan Akyürek Trabzon Emniyet Müdürü iken ‘Yardımcı İstihbarat Elemanı-YİE’ olarak görev yapan Erhan Tuncel ile Yasin Hayal gibi isimlerin ortaya çıkmasından sonra, ‘Bizim tarla çoktan sürülmüş’ lafını boşuna söylememiş anlaşılan.” düşüncesini dile getirdi.

Şener yazısında şunları kaydetti:

"Bir soru daha var: İstihbarat Dairesi Başkanlığı içindeki C şube ‘sağ terör ve azınlıklar masası’ olarak biliniyor. Yazıcıoğlu hangi faaliyeti ve hangi gerekçeyle böyle bir büro tarafından takibe alınmış olabilir?

Kahramanmaraş Cumhuriyet Savcılığı, Yazıcıoğlu dosyasının örgütün talimatıyla üstünün kapatılması hakkında FETÖ’cü mahrem imamlar, istihbaratçı, savcı ve hâkimlerle ilgili geniş bir soruşturma yürütüyor. Belki o soruşturmada Yazıcıoğlu’nun öldürülmeden önce FETÖ’cüler tarafından kurulan C5 isimli büro tarafından neden takibe alındığının cevabı da bulunur."