Nedim Şener: Mithat Sancar, PKK ve HDP arasındaki ilişkiyi bilmiyorsa koltuğu bıraksın

Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'ın HDP’nin PKK ile ilişkisi olup olmadığı sorusuna verdiği “Bu soru baştan çok yanlış bir soru. Bir ilişki varsayılıyor ve bu ilişkide bir mesafe konması talep ediliyor. Biz de diyoruz ki, hiçbir ilişkimiz yok. Hiçbir ilişkimizin olmadığı bir yerle ‘Mesafe koyun’ çağrısı da o kadar temelsiz ki... Mesafe koymak değil, bizim hiçbir ilişkimiz yok, bu kadar net söylüyoruz, olmaz da...” yanıtını bugünkü köşesinde yorumladı.

Şener, "HDP’nin PKK ile ilişkisi olup olmadığını sokakta misket oynayan çocuklara sorsak bilir. Şaka yaptı desem o da değil. Ciddi ciddi, HDP ile PKK’nın ilişkisi olmadığını söylemiş. Nazik üslıubu, daha fazlasını söylememe elvermiyor, galiba Mithat Hoca bizimle eğleniyor..." düşüncesini dile getirdi.

Şener, "Mithat Sancar bağımsız kararlar aldıklarına öylesine inanmış ki, TV5’teki programda şunu söylüyor: 'Bizim ortada politikalarımız var, seçim stratejisi oluşturduk mesela 31 Mart’ta... Bunu bize PKK mı dayattı, dayattıysa nasıl ispatlayacaksınız?' Mithat Hoca’nın istediği ispat olsun, PKK elebaşlarının açıklamaları ne güne duruyor... 31 Mart öncesi Murat Karayılan’ın 'Erdoğan, Kandil ve Şengal’i yok edeceğini söylüyor. Ak Parti-MHP’ye verilen her oy bizi sıkılan bir mermidir. Aday göstermediğimiz yerlerde halkımız kime oy vereceğini bilmektedir' sözleri de arşivde. Karayılan, ‘Cumhur İttifakı’nın yüzde 50’nin altında kalması için batı illerinde CHP adaylarının destekleneceğini söyledi. HDP, Eş Başkanı Sezai Temelli’de bunu, 'Batı’da kazandıracağız doğu da kaybettireceğiz' diye ilan etmişti. Daha sonra yenilenen İstanbul seçimlerinde de PKK elebaşları Karayılan, Sabri Ok, Cemil Bayık ve Bese Hozat, CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu’nun destekleneceğini açıkladılar. Birçok örnek verebilirim ama meraklısı arşiv taraması yapabilir. Peki Mithat Hoca bunları bilmiyor mu? Bilmiyorsa, o koltuğu bir an önce bıraksın, akademisyenliğe geri dönsün. Bence Mithat Hoca bunları biliyor, sadece bizimle eğleniyor, o kadar..." ifadesini kullandı.

