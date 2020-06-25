HDP Eş Genel Başkanı Sancar: PKK ile hiçbir ilişkimiz yok, o kadar net söylüyoruz, olmaz da

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, TV5’te konuk olduğu Ankara Bürosu programında partisinin PKK ile ilişkisi olup olmadığına yönelik soruya, "Hiçbir ilişkimiz yok. Hiçbir ilişkimizin olmadığı bir yerle ‘mesafe koyun’ çağrısı da o kadar temelsiz ki… Mesafe koymak değil, bizim hiçbir ilişkimiz yok, bu kadar net söylüyoruz, olmaz da…" diye yanıt verdi.

HDP’li belediyelere kayyım atanmasından partisinin yürüyüşüne, açılım konusundan Selahattin Demirtaş davasındaki son duruma kadar çok sayıdaki konuda açıklamada bulunan Sancar, Muhammed Vefa ve Bünyamin Güler’in sorularını yanıtladı.

"PKK ile aranızda bir kırmızı çizgi var mı?"

Güler’in “Gazeteler, televizyonlar; sayfalarını, ekranlarını size kapatıyorlar… Birçok parti de sizinle aynı fotoğraf karesinde görüntü vermekten kaçınıyor. Bunun sebebi olarak HDP ile PKK arasında bir mesafenin olmadığını iddia ediyorlar. Kürt kökenli biri olarak bunu soruyorum. PKK ile aranızda bir kırmızı çizgi var mı?” sorusuna Sancar aynen şu yanıtı verdi:

"Bu soru baştan çok yanlış bir soru. Bir ilişki varsayılıyor ve bu ilişkide bir mesafe konması talep ediliyor. Biz de diyoruz ki; hiçbir ilişkimiz yok. Hiçbir ilişkimizin olmadığı bir yerle ‘mesafe koyun’ çağrısı da o kadar temelsiz ki… Mesafe koymak değil, bizim hiçbir ilişkimiz yok, bu kadar net söylüyoruz, olmaz da… Bu soru sorulduğunda insanlara diyoruz ki, bazen çok daha hakikaten bu soruyu samimiyetle sorduğuna inandığım kişilere bu cevabı veriyorum. Eğer samimiyetle sorulmadığına inansam başka cevaplarım var. Onları ayrı söylerim. Ama sizin samimiyetinizden asla şüphe etmiyorum.

"Bunu bize PKK mi dayattı, dayattıysa nasıl ispatlayacaksınız?"

Bizim ortada politikalarımız var, seçim stratejisi oluşturduk mesela 31 Mart’ta… Bunu bize PKK mi dayattı, dayattıysa nasıl ispatlayacaksınız? Bizim kurumlarımız var işte ben bu örneği kaç kere verdim. Ben eş genel başkan olmasaydım, bunları bu kadar yakından öğrenmeyecektim. Gerçekten bir MYK toplantısı, 8 saat sürüyor. Yani 30 kişiyiz, 8 saat sürüyor. Her şey tartışılıyor. Her şey masaya yatırılıyor, kararlar orada alınıyor, çıkıyor.

"Biz diyoruz ki bu şiddet bitsin, silahlar sussun, demokratik çözüm olsun"

Şimdi mesafe koyun dediklerinde burada aslında yapılan bir iktidar ve tahakküm operasyonudur. Sizi tenzih ediyorum. Neden? Bizim ilişkimiz yok, diyoruz. Evet. Biz Kürt seçmenin oyunu alıyoruz. Çok büyük oranda oyumuz Kürt halkından geliyor. Biz Kürt sorununun çözümünün en temel mesele olduğunu söylüyoruz. Biz diyoruz ki bu şiddet bitsin, silahlar sussun, demokratik çözüm olsun bu konuda üzerimize ne düşerse yapmaya hazırız, diyoruz.

"Kürt sorununu tartıştırmamak için bunu soruyorlar"

Nitekim 2013-15 yılları arasında HDP, o süreç başarıya ulaşsın ve silahlar nihai olarak sussun diye çok risk aldı. O gün gidip de bu sürecin başarılı olması için uğraşan İdris Baluken bugün 18 yıl hapis almış olarak içeride yatıyor. Sırrı Süreyya Önder ceza aldı, 10 ay yattı neyse ki AYM bozdu. O dönemde her türlü riski alarak bu silahların susması için çalışan parti, şimdi o dönem bitince yok PKK’nin uzantısı… Bakın net söylüyorum. 1990’larda derin devletin Susurluk kanadının, Gladyosu’nun bir söylemidir bu. O zamanlarda hatırlayın herhangi bir milletvekili konuşturmamak için, Kürt sorununu tartıştırmamak için, bizim temsil ettiğimiz programı hiçbir şekilde kamuoyunu yansıtmamak için bunu soruyorlar. Yok şunu soruyorlar. Ya siz ne oluyorsunuz ya? Mesafe koyun…

"Demek ki 6 milyon insan da PKK’ye oy veriyor, kabul edecek misiniz bunu?"

Eğer öyleyse ben de size söyleyeyim; şimdi ortaya koyacağım belirlemeyi… Eğer bu soruyu soran herkes katılıyorsa kendiyle hesaplaşsın. 2015’te bitti bu süreç değil mi? Çözüm süreci… 2015’te seçime girdik biz yüzde 13.1 oy aldık. Sonra Kasım’a giden süreci yaşadık, bombalamaları, bizlere yönelik linçleri buna rağmen ve kampanyayı bunlar teröristlerdir, bunlar PKK’nin uzantısıdır. Bu kadar yoğun propagandaya rağmen 5.5 milyon insan gelip oy verdi mi, vermedi mi? Peki sonra 2018 24 Haziran seçimleri geldi. Yüzde 12’ye yakın oy aldık mı almadık mı? 6 milyon ediyor sadece oy olarak. Yakınıyla ailesiyle 10-15 milyon. Eğer bu konuda ısrar ediyorsa bu çevreler, kimse bunlar? Biz biliyoruz. HDP, PKK’nin uzantısı diyorlarsa demek ki 6 milyon insan da PKK’ye oy veriyor. Kabul edecek misiniz bunu? Peki o zaman 6 milyon ailesiyle birlikte 10-15 milyon insan terörist mi olacak? Biz de diyoruz ki biz siyasi partiyiz…"