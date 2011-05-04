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Yaşam

Nedim Şener, Milliyet'ten ayrıldı

Uluslararası alanda sayısız ödül kazanan Ergenekon davasının tutuklu sanığı Nedim Şener’in yolları Milliyet Gazetesi ile ayrıldı.

04 Mayıs 2011 03:00

T24 - Uluslararası alanda sayısız ödül kazanan Ergenekon davasının tutuklu sanığı Nedim Şener’in yolları Milliyet Gazetesi ile ayrıldı. Yeni yönetimin Nedim Şener’i istemediği iddialarına Milliyet Gazetesi Ekonomi Müdürü Murat Sabuncu Twitter’dan açıklık getirdi: Kendi isteğiyle ayrıldı...

Milliyet kadrosundan ayrıldı

Sabuncu, Nedim Şener’in cezaevindeyken kendisinin ayrılmak istediğini belirterek ‘Nedim cezaevinde bu isteğini bana iletti. Ben de Yayın Yönetmeni Tayfun Devecioğlu’na aktardım. Hanzade Doğan da bu isteği hemen gerçekleştirdi’ sözleriyle ayrılık olayına açıklık getirdi.
 
Milliyet’ten ayrılan Nedim Şener, uzun zamandır köşe yazdığı Posta Gazetesi’nin kadrosuna dahil oldu.

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