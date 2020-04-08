Nedim Şener: Maske peşinde koşan gelişmiş ülkelerin maskesi birkaç haftada düşüverdi

Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener, "Ürettiği giysilere, çantalara, parfümlere para yetmeyen dünyanın en pahalı Fransız moda devlerinden Chanel, Koronavirüs'e karşı maske ve önlük üretimine başlayabileceğini açıkladı. Sadece Fransa mı? Diğer gelişmiş Avrupa ülkelerinde de durum aynı. Maske peşinde koşan gelişmiş ülkelerin maskesi birkaç haftada düşüverdi." düşüncesini dile getirdi.

Şener, "Dünyanın süper gücüyüm diye böbürlenen Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump bile, maske eksikliği karşısında halkına ağzı ve burnu eşarplarla kapatmayı öneriyor. Tuvalet kâğıdı için saç saça baş başa giren insanlar, bir tek maske için akıl almaz şeyler yapıyor. Mesela Fransa’da Montpellier Üniversitesi Hastanesi’ndeki bir depodan sağlık personeli için ayrılan 10 binden fazla tıbbi maske çalındı. Hastalarla temas eden sağlıkçılar için hastane duvarlarına asılan dezenfektanlar sökülüp götürüldü." ifadesini kullandı.

Şener yazısında şunları kaydetti:

İçişleri Bakanı Christophe Castaner, “Halkımızdan ricamız, elinde maskesi bulunan kişiler maskelerini en yakın hastaneye getirsin. Sağlık çalışanlarının maskeye acil olarak ihtiyacı var” şeklinde açıklama yaptı.

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