Nedim Şener: Kullandığı yöntem geldi, Amerika’yı kendi topraklarında, başkentinde vurdu

Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener, ABD'de Trump destekçilerinin Kapitol binasına baskınıyla ilgili olarak, "Kullandığı yöntem geldi, Amerika’yı kendi topraklarında, başkentinde vurdu" değerlendirmesini yaptı.

Şener, "Amerika’da yaşanan son olaylar, Kongre binasının basılması oldukça ironik. Genellikle Amerika’nın etki ajanları, provokatörleri aracılığı ile desteklediği halk ayaklanması yaşanan ülkelerde böyle görüntüler oluşurdu. Kimi 'renkli devrim', kimi 'bahar' kelimesiyle ifade edilen bu ayaklanmalarda parlamentolar basılır, yağmalanır, liderler linç edilip öldürülür, kazanan ise sonunda bu oyunu kuran Amerika olur." görüşünü savundu.

Şener, "Amerika, emperyalist çıkarları için ülkelerdeki yönetimleri ya askeri darbeyle ya da toplumsal kaosu tetikleyerek ve yönlendirerek yapıyor. Askeri darbeler, yerel askeri gücün etkili olduğu, ekonomik olarak geri kalmış ülkelerde sonuç veriyor. İstatistiklere göre bugüne kadar dünya üzerinde 96 ülkede 237 askeri darbe gerçekleşti. Bu ülkelerde 239 kez de darbe girişimi yaşandı. Gerçekleşen darbelerin başarılı olma şartı, kendisini 'demokrasi kalesi' olarak gören Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa’nın darbecileri onaylamasıdır. ABD ve Avrupa işine yarayan darbecileri onayladığı için bu ülkelerde 'askeri darbe' bir yöntem olarak varlığını koruyor." yorumunu yaptı.

Şener, "Amerika, demokratik kurumların daha gelişmiş olduğu, askeri gücün toplum ve siyaset üzerinde etkili olmadığı yerlerde ise toplumsal fay kırıkları üzerinden yönetim değişikliği sağlayacak ayaklanmaları organize ediyor. Bunun için vakıfları, dernekleri, fonladığı medyayı kullanıyor. Bunlara 'Turuncu Devrim' ya da 'Arap Baharı' gibi isimler verip, maddi ve medya desteği de sağlayarak başarılı olmasını sağlıyor. Geçen yıllarda bu yolla, birçok ülkede basılan meclis ve yağmalanan hükümet binaları, linç edilen, öldürülen siyasi liderler gördük. Şimdi Amerika’da, Washington’da aynı manzaralar yaşandı. Kullandığı yöntem geldi, Amerika’yı kendi topraklarında, başkentinde vurdu. Karşılarında kimse de yok, Amerikalılar birbirlerini suçluyor." düşüncesini dile getirdi.

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