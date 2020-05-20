Nedim Şener: Konu FETÖ ile mücadele olunca 15 Temmuz darbe girişimine karşı kendisini siper etmiş Türk milletinin her ferdi bir Cihat Yaycı’dır

Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Personel Başkanı FETÖ'ye karşı mücadelesiyle adından söz ettiren, Libya ile deniz sahası anlaşmasının mimarı olarak gösterilen Tümgeneral Cihat Yaycı'nın görevden alınarak Genelkurmay Başkanlığı emrine atanmasına ve Yaycı'nın istifasına firari FETÖ üyelerinin sevindiğini öne sürdü. Şener, "Ama bilmedikleri bir şey var: Konu FETÖ ile mücadele olunca 15 Temmuz darbe girişimine karşı kendisini siper etmiş Türk milletinin her ferdi bir Cihat Yaycı’dır." düşüncesini dile getirdi.

Şener yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Ankesörlü hat soruşturmalarının nasıl yapıldığını madde madde öğrendim. Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Dairesi Başkanlığı nezdinde kurulan verihavuzu kullanılarak, her bir sabit hat irtibatı bulunan askerlerle ilgili işlem şöyle yürüyor:

1- Öncelikle örgüt mensubunun askeri okula girmeden önce terör örgütünün “doktor” tabir edilen ve mahrem yapıya sempatizanlardan eleman temin eden yöneticileri tarafından seçildiği ve askeri okullara giriş için hazırlandığı gerçeğinden hareketle, sabit hat irtibatı bulunan asker şahısların özlük bilgileri, görev yerleri safahatları, memleketleri, askeri okula girmeden önceki eğitim yerleri bilgilerini içeren “evsaf” kartları, ilgili kuvvet komutanlıklarından temin ediliyor.

2- Sonrasında sabit hatların aranma tarihi itibariyle bulunduğu yerlerin, şüphelinin askeri okula girmeden önceki mahrem yapıya hazırlandığı yer, askeri okulunun bulunduğu yer veya mezun olduktan sonra görevli olduğu yerlerle uyumlu olup olmadığı kontrol ediliyor.

3- Devamında aranma şekli, süresi, aranma sıklığı, periyodik olup olmadığı, başka bir asker şahısla veya terör örgütünün sivil imamlarının kendi aralarında irtibat amacıyla kullanılıp kullanılmadığı taranıyor.

4- Son olarak sabit hat irtibatı bulunan asker şahıs adına kayıtlı hatlarda, hatların HTS (arama, aranma verisi) içerikleri temin edilip incelenerek hattın asker şahıs tarafından fiilen kullanıp kullanılmadığı tespit ediliyor.

Yapılan bu incelemeden sonra, sabit hat aranmalarının tesadüfü gerçekleşme ihtimali bulunmadığı ve örgütsel aranma olduğu kanaatinden sonra operasyona dönüşüyor.

Bunları yazmamın nedeni elbette var. Kimse FETÖ ile mücadele konusunda enseyi karartmasın, merak etmeyin hukuk işliyor ve FETÖ’cüler ihanetin bedelini hukuk önünde ödeyecekler."

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