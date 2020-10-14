Nedim Şener: Kim Kardashian tweet’leri kendisi paylaşıyor ama başkaları tarafından yönlendirildiği belli

Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener, Ermeni asıllı ABD'li Kim Kardashian’ın tweetlerini kendisinin paylaştığını ancak başkaları tarafından yönlendirildiğini iddia etti.

Şener, "Kim Kardashian ne yaptı? Ermenistan fonuna 1 milyon dolar bağış yaptığını açıklarken, 'Ermenistan fonunu desteklemeye yönelik yürütülen uluslararası çabaların bir parçası olmaktan gurur duyuyorum' ifadeleri sonrası takipçilerini de bağış yapmaya çağırdı. Bunu hatırlatmamın iki nedeni var: Birincisi, Kardashian’ın kendisi ne kadar ünlü ne kadar zengin olursa olsun, haksız bir işgali yalanlarla savunan biri olmaktan öteye gidemeyecektir." görüşünü savundu.

Şener, "İkinci olarak gelelim bizim ünlülere... Sayısı ve adı belli istisnaları hariç tutuyorum ama yurtiçinde ve dışında yaşayan yazar, çizer, oyuncu, şarkıcı takımını toplasan Kardashian’ın tırnağı etmiyorlar. O haksız bir işgali savunmak için yalana başvurup kampanya açıyor, bizimkiler Azerbaycan’ın haklı olduğu mücadelesi için parmaklarını oynatmıyorlar." ifadesini kullandı.

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