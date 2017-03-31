Nedim Şener: İhbar mektubu yazan FETÖ'cü, "15 Temmuz'da Hande Fırat'ın pejmürde kıyafeti bile senaryoydu" dedi

Posta yazarı Nedim Şener, 15 Temmuz darbe girişiminin kilit ismi olan Adil Öksüz'ün "MİT ajanı olduğu" iddiasını ortaya atan @denizbayrak83 uzantılı Twitter hesabının mailinden CHP'ye bir ihbar mektubu gönderildiğini yazdı. "İhbarcı, mektubunda 15 Temmuz darbe girişiminin MİT Müsteşarı Hakan Fidan ile Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar tarafından kurgulanan bir 'tiyatro' olduğunu yazıyor" diyen Şener, "Darbe suçlamasını FETÖ’nün üzerine yıkmak için seyahatin planlandığını yazıyor. Dahası Hande Fırat’ın, 15 Temmuz gecesi CNNTürk’te Cumhurbaşkan Erdoğan’ın halkı sokağa çağırdığı Facetime görüşmesini 14 Temmuz günü MİT’ten N.Y. ile planladığını yazıyor" ifadesini kullandı.

Nedim Şener'in Posta'da "Hande Fırat’ın 'pejmürde' kıyafeti senaryo muydu?" başlığıyla yayımlanan (31 Mart 2017) yazısı şöyle:

FETÖ lideri Gülen ve FETÖ’cüler darbeyle amaçlarına ulaşamayınca ilk anda “senaryo, tiyatro” demeye başladılar. FETÖ'cüler bu yalanı herkese “yutturmak” için hâlâ maşaları aracılığıyla servis ettikleri sahte belgeleri kullanıyorlar.

Tabii ki her yalanın bir müşterisi olur, yeter ki işine yarasın. Biz gerçeğe bakalım.

Son yazımda, darbenin planlayıcılarından FETÖ’cü Adil Öksüz’ün, “Timsah” kod adıyla MİT ajanı olduğuna dair sahte belgenin, üç ayrı dokümandan montajlanarak oluşturulduğunu ve Öksüz’ün hiçbir zaman MİT ile ilişkisinin olmadığını anlatmıştım.

Belgede imzası bulunan MİT yöneticilerinin ise o tarihte bahsedilen görevde olmadığını yazmıştım. Sahte MİT belgesi 18 Kasım 2016 günü @denizbayrak83 isimli Twitter hesabından servis edilmişti. Meğer sahte belgeler 4 Kasım 2016 tarihinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na, CHP Milletvekili Aytun Çıray’a, gazeteci C.A’ya da ulaştırılmış. Ulaştıran tanıdık, “denizbayrak83@gmail.com” isimli mail hesabı.

Aynı kişi sahte belgeleri “@denizbayrak83” isimli Twitter hesabı üzerinden kamuoyuna, denizbayrak82@gmail.com mail hesabı üzerinden CHP’ye göndermiş. İhbarcı, sahte belgelerle birlikte yalan bilgiler içeren bir de ihbar mektubu yollamış.

CHP Milletvekili Aytun Çıray, ihbar mektubunu ve belgeleri İzmir Cumhuriyet Savcılığı’na iletmiş. Okuduğumda, “Kumpas davaları sürecindeki sahte ihbar mektuplarından biri” dedim. O zaman “yurtsever subay” rumuzu kullanılırdı, bu mektupta “yurtsever MİT’çi” süsü verilmiş, ama üslup aynı.

Her yalanın müşterisi var

İhbarcı, mektubunda 15 Temmuz darbe girişiminin MİT Müsteşarı Hakan Fidan ile Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar tarafından kurgulanan bir “tiyatro” olduğunu yazıyor. “Tiyatro” kelimesini özellikle kullandığı belli çünkü müşterisi bir hayli var. İhbarcı, mektupta 2014 yılında “MİT Ajanı” yapılan Adil Öksüz’ün 11 Temmuz’da ABD’ye gidip 13 Temmuz’da dönmesinin bile kurgu olduğunu anlatıyor.

Darbe suçlamasını FETÖ’nün üzerine yıkmak için seyahatin planlandığını yazıyor. Dahası Hande Fırat’ın, 15 Temmuz gecesi CNNTürk’te Cumhurbaşkan Erdoğan’ın halkı sokağa çağırdığı Facetime görüşmesini 14 Temmuz günü MİT’ten N.Y. ile planladığını yazıyor.

İhbarcı, Erdoğan’ın Facetime görüşmesinin planlandığı gibi 15 Temmuz gecesi yanında olan MİT’ten N.Y.’nin telefonuyla yapıldığını anlatırken şu cümleyi yazmış; "Şu kadarı var ki Hande Fırat’ın yayına pejmürde kıyafetlerle çıkması bile planın parçasıydı."

Sadece internet aramasıyla Erdoğan’ın Facetime görüşmesinin Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan’ın telefonuyla yapıldığı, N.Y.’nin de 15 Temmuz gecesi Ankara’da MİT Müsteşarlığı’nda olduğu gerçeğini öğrenmek mümkün. Peki FETÖ bu yalanı niye servis ediyor?

Dedim ya; nasılsa her yalanın bir müşterisi vardır, yeter ki işine yarasın.