Nedim Şener için imza kampanyası

T24 - 1950’de kurulan ve bugün 120 ülkede üyesi bulunan Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI), geçen yıl “Dünya Basın Özgürlüğü Kahramanı” ilan ettiği gazeteci Nedim Şener’in yarın ilk kez hâkim karşısına çıkarılması arifesinde imza kampanyası başlattı.
“Change.org” sitesinde, http://tinyurl.com/nedimimza
adresinde açılan kampanyanın amacı, Silivri Cezaevi’nde geçen hafta 250’nci gününü dolduran Şener ve diğer tutuklu gazetecilerin adil yargılanması talebiyle 10 bin imza toplamak. Şimdiden yaklaşık 300 imza toplanan kampanya için yazılan İngilizce dilekçede, Hrant Dink suikastıyla ilgili bir kitap yazan Şener’in “Gerçeği ortaya çıkarmak için bedel ödemeye hazırım” dediği ve “şimdi bu bedeli ödediği” belirtildi. Dilekçede, “Hiçbir gazeteci gerçeği bildirdiği için hapsedilmemeli. Şener’in demir parmaklıklar ardında olması bir trajedidir” ifadesi kullanıldı.Dava yarın başlıyor
Öte yandan Ergenekon soruşturması kapsamında Odatv’de aramalar sonrası aralarında gazeteciler Nedim Şener ile Ahmet Şık’ın da bulunduğu 12’si tutuklu 14 sanık hakkında açılan dava, yarın başlıyor. MİT Asya Bölgesi Müşaviri Kaşif Kozinoğlu’nun cezaevinde ölmesi nedeniyle davada tutuklu sayısı 11’e düşecek.