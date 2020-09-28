Nedim Şener: Hukukçular, FETÖ’cülerin son zamanlarda mahkemelerde ortak strateji uyguladıklarını söylüyor, yasal değişiklik şart

Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener, "FETÖ üyelerinin yargılandığı davaları izleyen hukukçular, FETÖ’cülerin son zamanlarda mahkemelerde ortak strateji uyguladıklarını söylüyorlar. FETÖ taktiğine yasal düzenleme şart" görüşünü savundu.

Şener, "Türk Ceza Kanunu’nun 221-4 maddesinde düzenlenen 'etkin pişmanlıktan' yararlanan ve 'örgütün çözülmesiyle ilgili faydalı bilgiler' vererek itirafçı olan FETÖ mensuplarının cezalarında dörtte üç indirim uygulanıyor. Böylece cezası 1 yıl 6 ay 22 güne kadar düşen FETÖ mensupları Ceza Muhakemeleri Kanunu’nun 231’inci maddesine göre, cezaları iki yılın altına düştüğü için 'hükmün açıklanmasının geriye bırakılması' imkânından da yararlanıyor. Bu karar ile hapis yatmadığı gibi beş yıl sonra da suçu sicilinden siliniyor. Yakalanan FETÖ üyeleri, 'faydalı bilgi' olarak genellikle başka örgüt üyelerinin isimlerini veriyor. Böylece, etkin pişmanlık imkânlarından yararlanıyor. Kendisi etkin pişmanlık imkânından yararlanarak kurtulan FETÖ mensubu, bu kez hakkında ifade verdiği diğer FETÖ üyelerinin yargılandığı mahkemeye 'tanık' sıfatıyla gittiğinde, yargılanan kişiyi tanımadığını veya uzaktan tanıdığı yalanını söyleyerek onu da kurtarmayı amaçlıyor. Çoğu zaman da başarıyor." düşüncesini dile getirdi.

Şener, "Çünkü yasada, etkin pişmanlıktan yararlanmak için 'sanık' olarak Emniyet, savcılık ve mahkemede verdiği ifade ile 'tanık' olarak verdiği ifadenin tutarlı olması şartı bulunmuyor. O yüzden, TCK ve CMK’da yasal değişiklik yapılarak, 'sanık' olarak itirafçı olanların daha sonra 'tanık' olarak ifadesini inkâr etmesi halinde etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanamayacağı ve hükmün açıklanmasının geriye bırakılması kararının kaldırılmasına yönelik bir yasa değişikliğinin FETÖ’cülerin oyununu bozacağı belirtiliyor..." ifadesini kullandı.

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