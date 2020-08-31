Nedim Şener: Hrant Dink cinayetiyle ilgili kamu görevlilerinin yargılandığı dava devam ediyor, katil Ogün Samast yeniden yargılanıp tutuklanabilir

Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener, Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in cinayetiyle ilgili kamu görevlilerinin yargılandığı Fetullahçı Terör Örgütü davası devam ettiğini hatırlatarak, "Hukukçulara göre, Yargıtay bunu dikkate alır ve kararı bozarsa, yeniden yargılama gündeme gelir ve katil dahil herkes 'terör örgütü üyesi olmaktan' tekrar yargılanır. O zaman, dosya tekrar 14. Ağır Ceza Mahkemesi’ne döner, katile yeniden tutuklama verilebilir, bu cinayetin arkasındaki örgütün, katilin ve azmettirenlerin hesabı bozulur." düşüncesini dile getirdi.

Şener, "Ancak katil ve onu azmettirenlere, 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte yardım' gibi basit bir suçtan; suç örgütü üyesi olmaktan 2 yıl 6 ay gibi küçük bir ceza verildi. Oysa bu cinayete yol veren, göz yuman, azmettiren FETÖ’cüler gibi katil de aynı örgütsel amaç için Hrant Dink’i katletti. Cinayetin arkasındakiler 'terörden' yargılanıyorsa, cinayeti işleyenlerin 'basit suç örgütüne yardım' ile yargılanması ve cezalandırılması tutarsızlık gibi görünüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Şener, "Nitekim Dink Ailesi’nin avukatı Hakan Bakırcıoğlu ile görüştüğümde bu çelişkiye dikkat çekiyor. Yargıtay’daki temyiz dilekçesinde yazılı şu talebi yineliyor: 'Hrant Dink’i öldürmeye karar veren, cinayeti tasarlayan ve nihayetinde de gerçekleştiren örgüt, cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın öngördüğü düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etmiştir. Hrant Dink cinayetini tasarlayan ve gerçekleştiren bu örgüt, Ceza Kanunu’nun 309/1 maddesinde düzenlenen, suça yönelik 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 1. maddesinde tarif edilen, Ceza Kanunu’nun 314. maddesinde tanımlanan bir örgüt olarak değerlendirilmeli ve sanıkların bu yasalar uyarınca cezalandırılmasına karar verilmelidir.” ifadesini kullandı.

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Ne olmuştu?

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve BirGün yazarı Hrant Dink’i 2007’de öldüren Ogün Samast bu suçtan aldığı cezayı tamamladı. 6 Ağustos’ta tahliye olmayı bekleyen Samast, gardiyanları tehdit suçlamasıyla hakkında açılan davada 3 ağustos tarihinde hapis cezası alınca cezaevinden çıkamadı.

TIKLAYIN | Tahliye olmayı bekleyen Ogün Samast, gardiyanları tehditten hapis cezası alınca cezaevinden çıkamadı