Nedim Şener: Hilmi Özkök ve komutanlar olup biteni seyretmeyi tercih etti

Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener, 24’üncü Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök’ün CNN Türk canlı yayınındaki açıklamalarını yorumladı. Şener, "2003 sonrası 'irtica' kapsamında atılanlar arasında 'Fethullahçıların' da olduğunu söyledi. Söylediği gibi kanunen suç sayılmadığı halde 'Fethullahçıları' hangi gerekçeyle 'irtica' kapsamına alarak TSK’dan attıklarına ikna edici cevap vermedi." görüşünü savundu. Şener, Özkök ve komutanların olup biteni seyretmeyi tercih ettiklerini yazdı.

TIKLAYIN | Eski Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök: Suç sayılmadığı için Fethullahçıları atmadık

Şener, "Ayrıca o zamanki adı 'cemaat' olan Fethullahçılarla ilgili suç ya da mahkeme kararı olmadığını söyledi. Bu da tamamen yanlış, çünkü Fethullah Gülen hakkında o tarihe kadar olan mahkeme kararları şunlardı: Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun 20.9.1965 gün ve E.234, D.1, K.313 sayılı kararı. Askeri Yargıtay’ın 24.10.1973 gün ve E.1973/146, 1973/242 sayılı kararı. Güney Deniz Saha Komutanlığı Sıkıyönetim Askeri Mahkemesi’nin 21.05.1974 gün ve E.1974/12, 1974/10 sayılı kararı. Ankara 2 No’lu Devlet Güvenlik Mahkemesi’nin 10.03.2003 gün, E.2000/124, K.2003/20 sayılı kararı. Bu mahkeme kararlarında FETÖ elebaşının “Nurculuk faaliyetleri kapsamında illegal bir yapılanma” olduğu açıkça yazıyordu. Hilmi Özkök’ün Genelkurmay Başkanlığı yaptığı dönemde, FETÖ elebaşı Gülen hakkında Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 'silahlı terör örgütü yönetmek' suçlamasıyla yargılama devam ediyordu. Yani, FETÖ elebaşı ve 'Fethullahçılar' hakkında çok sayıda mahkeme kararı vardı. Ama Hilmi Özkök ve komutanlar olup biteni seyretmeyi tercih etti." ifadesini kullandı.

Yazının devamı için tıklayın