Nedim Şener: HDP’nin 6 milyon oy alıp TBMM’ye gelen milletvekilleri orada seçmenlerini mi temsil ediyor, yoksa sözcüsü oldukları PKK’yı mı?

Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener, eski CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek'in Mithat Sancar ve Ahmet Türk'ü örnek göstererek, "Bu konuda sicili temiz, İYİ Parti’nin de milliyetçilerin de CHP tabanının da itiraz etmeyeceği, PKK ile bağlantısı olmayan bir iki bakan vaat edilebilir. İkinci tur için söylüyorum. Dolayısıyla ikinci turda da HDP seçmeni hiç fire vermeden Millet İttifakı’nın adayına oy verebilir diye düşünüyorum" açıklamalarını hatırlatarak, "Şahsi görüşü mü, Millet İttifakı’nı oluşturan partilerin HDP ile yürüttüğü bir pazarlık mı? onu zaman gösterecek. Ama 'seçmen tabanlarını' itiraz edemeyecek hale getirecek alıştırma çalışmalarının devam ettiği görünüyor" dedi.

Şener, "HDP sözcüleri, İttifak içinde olmayacaklarını söylese de artık 'görünür' olmak istediklerini açık ediyorlar. 'Ama 6 milyon seçmeni var, demokratik temsil için bu da düşünülebilir' diyen çıkacaktır. O zaman... HDP’nin 6 milyon oy alıp TBMM’ye gelen milletvekilleri orada seçmenlerini mi temsil ediyor, yoksa sözcüsü oldukları PKK’yı mı? 6 milyon seçmen, sorunlarını dile getirsin, çare üretsin diye mi oy verdi, yoksa bebek katili terör örgütü PKK’nın sözcülüğünü yapın diye mi oy verdi” diye sorar birisi..." ifadelerini kullandı.

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