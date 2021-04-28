Nedim Şener: HDP ile ittifak ilişkisine giren partiler ve HDP’ye oy veren seçmenler; bu utançla yüzleşecek misiniz?

Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener, HDP'nin 24 Nisan mesajında "Ermeni soykırımı utancıyla yüzleşin" başlıklı açıklamasını hatırlatarak, "PKK yanında Asala sözcülüğü yapan, yalan ve iftiralarla dolu bu açıklamayı yapan HDP ile üstü kapalı da olsa ittifak ilişkisine giren partiler ve HDP’ye oy veren seçmenler; bu utançla yüzleşecek misiniz?" dedi.

Şener, "Bırakın 'Ermeni Soykırımı' yalanını sahiplenmesini, bırakın sözde 'utançla yüzleşme' zırvalıklarını, Türkiye ne zaman Rumlara, Süryanilere, Keldanilere, Kürtlere, Alevilere, Ezidilere katliamcı siyaset, soykırım yaptı? HDP hangi hakla 'bugün de sürdürülen katliamcı siyasetin şifreleri ile soykırım mekanizmasından' söz edebiliyor? Türkiye bugün kime karşı böyle bir politika izliyor?" diye sordu.

Şener, yazısına şöyle devam etti:

"Ama onların derdini biliyoruz, terörist PKK’lılar etkisiz hale getirildikçe kahroluyorlar. En çok oy aldıkları Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki illerde, anneler partinin il binalarının önünde evlat nöbeti tutuyor. Toplumsal desteği gitgide erirken PKK’nın sözcülüğünden ileri gitmeyen faaliyetleri, partinin meşruiyetini de sorgulatıyor. Hukuken akıbetini ise hakkında Anayasa Mahkemesi’nde açılacak dava ortaya koyacak. Tüm bunların üzerine bu 'soykırım yalanı' açıklaması HDP’yi siyaseten mevta haline getirdi.

Böyle olduklarını, daha beter olacaklarını biliyorduk. Şimdi bunlara oy verenler ve siyaseten işbirliği yapanlar ne düşünüyor merak ediyorum. PKK yanında Asala sözcülüğü yapan, yalan ve iftiralarla dolu bu açıklamayı yapan HDP ile üstü kapalı da olsa ittifak ilişkisine giren partiler ve HDP’ye oy veren seçmenler; bu utançla yüzleşecek misiniz? Cevabınızı biliyorum, 'Neden utanalım?' diyeceksiniz.

Evet biliyorum, 'Utanmazsınız'."