Nedim Şener: Hak sahibi olmayan emperyalist ülkeler bile Akdeniz’de Türkiye’ye karşı adeta bir 'denizlerde Sevr projesi' uyguluyor

Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener, Fransız Le Figaro gazetesinde 11 Ağustos günü Batılı Ülkeler Erdoğan Emperyalizmine Direnmeli’ başlıklı yazıyı köşesinde yorumladı. Şener, "Hak sahibi olmayan emperyalist ülkeler bile Akdeniz’de hak sahibi olmak için Türkiye’ye karşı adeta bir 'denizlerde Sevr projesi' uyguluyor." görüşünü savundu.

Şener, "Şu cümlenin altını özellikle çiziyorum: '(...) Jeopolitik aktör olan Türkiye’ye karşı çıkmak için Sevr Antlaşması’nın bazı hükümlerine geri dönülmesinin ne kadar acil olduğunu gösteriyor.' Evet, Sevr Antlaşması 100 yıl önce geri dönülmez biçimde tarihin çöplüğüne atıldı ama anlaşılıyor ki Avrupalıların kafasında yaşıyor. Bir yerde 'Sevr' kelimesi geçince, Türk'ün aklına, 'Misak-ı Milli', 'Kurtuluş Savaşı' ve 'Lozan' kelimeleri gelir." yorumunu yaptı.

Şener, "Tartışmaya yol açan gelişme ise 'Misak-ı Milli' ile belirlenen topraklarımızdaki egemenliğimiz değil, ülkemizin dört tarafını çeviren denizlerimizdeki haklarımızı koruma mücadelemizdir. Nitekim hak sahibi olmayan emperyalist ülkeler bile Akdeniz’de hak sahibi olmak için Türkiye’ye karşı adeta bir 'denizlerde Sevr projesi' uyguluyor. Buna karşı Türkiye’nin cevabı, denizlerimizdeki Misak-ı Milli’miz olan 'Mavi Vatan'dır." değerlendirmesinde bulundu.

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