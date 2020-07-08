Nedim Şener: FETÖ’nün darbe destekçilerinden birisinin şikâyeti üzerine yargıç karşına çıkmaktan şikâyetçi değilim, mutluyum

Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener, "FETÖ’nün darbe destekçilerinden birisinin şikâyeti üzerine Bursa Adliyesi’nde yargıç karşısına çıkmaktan şikâyetçi olduğum düşünülmesin; tam tersi, darbeci, darbe destekçisi kim varsa, söylediğim ve yazdığım her şeyi yüzüne söylemek için gün sayıyorum." düşüncesini dile getirdi.

Şener, 6 Nisan 2020 günü bu köşede, 'FETÖ’cülerle, darbecilerle, darbeseverlerle UZ-LAŞ-MA-YA-CA-ĞIM' diye yazmıştım. Bu yazımın konusu, 15 Temmuz darbesini alkışlayanlardan İP’nin eski Bursa il yöneticisi ve milletvekili aday adayı olan Levent Özeren’in hakkımda Bursa Cumhuriyet Savcılığı’na yaptığı şikâyetti. 'Uzlaşmayacağım' diye yazdıktan yaklaşık dört ay sonra, 29 Haziran 2020 günü de Bursa Cumhuriyet Savcılığı’nın iddianamesi elime geçti. Hakkımda hakaret suçundan ceza isteniyor." ifadesini kullandı.

Şener, "FETÖ’nün darbe destekçilerinden birisinin şikâyeti üzerine Bursa Adliyesi’nde yargıç karşısına çıkmaktan şikâyetçi olduğum düşünülmesin; tam tersi, darbeci, darbe destekçisi kim varsa, söylediğim ve yazdığım her şeyi yüzüne söylemek için gün sayıyorum. Konuyu 6 Nisan’daki yazımdan kısaca hatırlatayım: 28 Ağustos 2018 günü, Levent Özeren, Kurban Bayramı sırasında benim de adımı katarak '9 günlük tatilde en çok canı sıkılanlar' diye bir tweet attı. Tanışmış olmasak da adı bana hiç yabancı gelmedi. 15 Temmuz gecesi darbecileri sosyal medyada destekleyenlerin başındaydı. Sanırım bana düşmanlığı da oradan geliyordu. O tarihte bir yazı için bu konuda araştırma yapıyordum. Dolayısıyla Levent Özeren’in '9 günlük tatilde en çok canı sıkılanlar' sözüne, yine Twitter üzerinden, 'Yok hiç canım sıkılmadı, senin gibi FETÖ darbecilerinin y...ları eğlence için yetti' yazıp, altına 15 Temmuz gecesi attığı tweet’leri ekledim. Özeren, daha sonra o tweet’lerden beraat ettiğini söyledi." değerlendirmesinde bulundu.

Şener yazısında şunları kaydetti:

Yalnız, tamamı bir A4 kağıdını doldurmayan ve olayı 150 kelimeyle anlatmaya çalışan ve benim cezalandırılmamı isteyen savcı Mehmet Kulaksız işini eksik yapmış. Çünkü sadece Levent Özeren’e yazdığım ifadelere yer vermiş. Levent Özeren’in benim hakkımda yazdığı, ayrıca benim tepkimi gösterdiğim, Özeren’in 15 Temmuz gecesi attığı tweet’leri iddianameye koymayı unutmuş.

Oysa soruşturma sırasında emniyetteki ifademde hepsini tek tek vermiştim. Verdiğim ifadeyi de “tevilli ikrar”, yani bir anlamda itiraf olarak yazmış. Tevilli ikrar, hukukta “Bu suçu işledim ama başka amaçla yaptım” şeklindeki dolaylı itiraf olarak görülüyor.

Sayın savcı yanılıyor, Levent Özeren bir darbe şakşakçısı, darbeseverdir. Ne “Alkollüydüm”, ne “FETÖ’nün yaptığını bilmiyordum” gerekçeleri bunu değiştirmez. Ona ve onun gibilere darbe şakşakçısı demek vatandaşlık görevi ve 251 şehidimize ve 2 bin 193 gazimize verdiğim sözün gereğidir, nokta.

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