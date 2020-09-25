Nedim Şener: FETÖ, 'muhalif avukat' taktiğiyle birçok avukatı FETÖ’cü asker, işadamı, polisin savunması için çalıştırıyor

Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener, "FETÖ, yalnızca kendi örgüt üyesi olanları değil, hukuk camiasında ünlü 'muhalif' avukatları da kullanma taktikleri geliştirdi. Bugün Ergenekon ve Balyoz davalarında ünlenmiş, kendini 'Atatürkçü, muhali' olarak tanımlayan birçok avukatı; FETÖ’cü asker, işadamı, polisin savunması için çalıştırıyor." görüşünü savundu.

Şener, "Benim merak ettiğim, bu avukatlar FETÖ’cülüğü açık olan hatta itirafçılık yapan müvekkillerini savunurken, 'FETÖ isimli bir örgüt yoktur' mu diyorlar, yoksa 'Benim müvekkilim FETÖ’cü değildir' mi diyorlar. Ama şunu bilmeleri gerekiyor: FETÖ hepsini fişliyor." düşüncesini dile getirdi.

Şener yazısında şunları kaydetti:

Nitekim 2017 yılı nisan ayında Ankara Cumhuriyet Savcılığı’na iki SD kart içinde 'Garson' kod adlı gizli tanığın teslim ettiği dokümanlardan, darbe ve örgüt üyeliği davalarında yargılananlar için temas kurulan muhalif kimlikli avukatlar hakkında FETÖ’nün değerlendirmeleri şöyle:

1)“T.D.: AFY’nin avukatı H.A. aracılığı ile bulduk. Eski Ergenekon avukatlarından. İstanbul piyasasında 2. sınıf cezacı olarak bilinen avukatların en iyilerinden birisi.

2)M.A.: Yakub Saygılı için tuttuğumuz avukatlardan. Medya açısından faydası olur diye düşündüğümüz bir avukat. Piyasada ismi bilinen birisi.

3)Ö.K.: Baroda etkili bir konumu var. Antipatik bir şahıs ama duruşmalarda mahkeme heyetini bitirmesi ve usul yönünden çok sağlam olması bizim için avantaj. Tüm avukatlarımız tanışıyor. Ö.T. ve K.Ş. üzerinden anlaştık. Kontrolü biraz zor ama ilk duruşmalar açısından faydalı birisi.

4)D.S.: Kendi öğrencilerimiz üzerinden anlaştık. Erzurum dosyası ve hazırladığı mütalaa üzerinden biliyoruz. Dinleme konusunda birçok avukata göre malumat sahibi ama bize ters gelen düşünceleri de var. Son dakika anlaştık. Performansını tam olarak göremedik.

5)K.H.: H.A. üzerinden anlaştık. Mafyaların avukatlıklarını yapmış piyasa avukatı bunlar. Mahkemeye başka yollarla da ulaşmak için bu avukatların farklı kanalları var. Bunların dilini biliyorlar.

6)F.K.: Piyasada bilinen ikinci sınıf cezacılardan.

7)İ.Y.: Öğrenciler üzerinden anlaştık. Asker emeklisi, Şırnak’taki dosyamız ile de ilgileniyorlar. Dinleme konusunu biliyorlar. Ergenekon’daki şahıslara da avukatlık yapmış birisi.”

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