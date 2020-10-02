Nedim Şener: FETÖ, ‘Gelenekçiler', 'Yenilikçiler', 'Barbarosçular' ve 'Mözcüler' diye bölünmüş, ortak özellikleri Gülen’i asla eleştirmemek

Hürriyet yazarı Nedim Şener, FETÖ'nün içinde 'Gelenekçiler', 'Yenilikçiler', 'Barbarosçular' ve 'Mözcüler' olarak dörde bölündüklerini yazdı.

Şener, "15 Temmuz darbe girişimiyle hedefine ulaşamayan FETÖ, Türkiye’de halen devam eden operasyonlarla büyük yenilgiye uğradı. Örgüt şimdi de yurtdışında parçalanmaya başladı. Çoğu 17-25 Aralık 2013 sonrası yurtdışına kaçan örgüt üst düzey yöneticisi 150’ye yakın isim, FETÖ elebaşı Gülen’in ölümü sonrasına hazırlanırken birbiriyle kıyasıya savaşıyor. Tespitlere göre FETÖ üst düzey yönetimi şimdilik dörde bölünmüş durumda. Ancak grupların ortak özelliği, FETÖ elebaşı Gülen’i asla eleştirmemeleri." ifadesini kullandı.

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