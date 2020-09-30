Nedim Şener: Ermeni Patrikhanesi’nin etrafında Azerbaycan bayraklarıyla tur atılması gibi hedef gösteren tutumlara engel olunması gerek

Hürriyet yazarı Nedim Şener, Azerbaycan - Ermenistan hattındaki çatışmanın ardından İstanbul Kumpapı'da Ermeni Patrikhanesi'nin olduğu sokakta Azerbaycan bayrakları yapılan gösteriyi hatırlattı. Şener, "Ermeni Patrikhanesi’nin etrafında Azerbaycan bayraklarıyla tur atılması gibi hedef gösteren tutumlara engel olunması gerek" değerlendirmesinde bulundu.

Şener, "Ermenistan haksızdır, işgalcidir ama buna tepki verirken kardeşimiz olan Ermeni azınlık üyelerini rahatsız etmeyecek tutum takınılmalıdır." düşüncesini dile getirdi.

Şener, "Ermeni Patrikhanesi’nin etrafında Azerbaycan bayraklarıyla tur atılması gibi hedef gösteren tutumlara engel olunması yanında, bu vatanın bir parçası olan Ermeni kardeşlerimizi tedirgin edecek söylemden dahi kaçınılması gerekmektedir. Evet, Ermenistan işgalcidir. Evet, haksızdır ama unutmayın, Artin Penik bu vatan için kendini feda etti, unutmayın Hrant Dink, bu ülkede kardeşçe yaşamak için çırpınırken katledildi. Ne acılarımızı ne de onları unutun ama bizi bölmeyi amaçlayan provokatörlere karşı durun." ifadesini kullandı.

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