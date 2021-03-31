Nedim Şener: Dink kararı Rahip Santoro dosyasını da açacak

Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener, uğradığı suikast sonucu yaşamını yitiren Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink cinayetine ilişkin kararın; Trabzon'da 2006 yılında öldürülen rahip Santoro'nun dosyasını da açacağını belirtti.

Şener, “14. Ağır Ceza Mahkemesi, Hrant Dink cinayetinde; Trabzon merkezli faaliyet gösteren organize suç örgütü lideri Şeniz Dervişoğlu hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi. Belki dikkatlerden kaçtı ama Dervişoğlu, kitaplarımda Dink cinayeti ile Rahip Santoro cinayeti arasındaki en önemli bağlantılardan birisi olarak yazdığım kişidir.” ifadesini kullandı.

Şener yazısında şunları kaydetti:

“Kendi anlattığı plana göre kolayca tanınmasını sağlayacak beyaz beresi başında olan Ogün Samast, Hrant Dink’i öldürdükten sonra kaçmayacak, yanında getirdiği Türk bayrağını açarak tüm dünyaya bu cinayetin “milliyetçiler” tarafından işlendiğini duyuracaktı.

Ancak paniğe kapıldı ve kaçtı. Ertesi gün Trabzon’a gitmek için otobüs bileti aldığı ortaya çıktı ve akşam saatlerinde Samsun Otogarı’nda yakalandı. Ogün Samast, önce Başbakanlık Müfettişleri’ne, “İyi ki de yakalandım” der, gerekçesini savcılıkta, “yoksa beni öldüreceklerdi” diye açıklar.

Ogün Samast’ın, “Beni öldüreceklerdi” dediği kişi, onun Trabzon’a gelmek üzere otobüse bindiğini bilen, Samsun’dan almak için yola çıkan ancak yakalandıktan sonra eli boş şehre dönen Şeniz Dervişoğlu’nun adamlarından Gökhan Kuşçu’dur. Kuşçu, 20 Ocak 2007 akşamı saat 21:20’de Oktay Daştan isimli polis memuru ile yaptığı ve dinlemeye takılan telefon konuşmasında, şehir dışına çıktığını, 21 Ocak 2007’de 18:46’da Ogün Samast yakalandığı için Trabzon’a geri döndüklerini söylemişti. Gökhan Kuşçu, polis memuru Oktay Daştan’a telefonda, “O piç Samsun’da yakalandı, geri döndük, sana demedim ama, o oğlanın iyi durumu yok idi.” diyordu.

İşte, 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararı belki de Santoro ailesinin bile “müşteki” olmadığı Rahip Santoro cinayeti dosyasının da açılmasını sağlayacaktır."