Nedim Şener'den İnce'yi hedef alan İl Başkan Yardımcısı'na: CHP’nin yüzde 25’i geçememesinin nedenlerinden birisi İstanbul'da böyle çapsız yöneticilerinin olması

Nedim Şener, yeni parti kuracağı iddia edilen CHP'li Muharrem İnce hakkında "Düşünsenize memleketin tek sorunu seçim sonrası kaybolan cumhurbaşkanının nerede olduğunu bulmak olacak” ifadelerini kullanan CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Burak Düzce'ye, "CHP’nin yüzde 25’i geçememesinin nedenlerinden birisi İstanbul gibi bir ilde böyle çapsız yöneticilerinin olmasıdır. Çalışacağına uğraştığı şeye bak" yanıtını verdi.

CHP'den ayrılarak yeni parti kuracağı iddia edilen Muharrem İnce, Twitter'dan iddialara ilişkin, "Bu süreçte bir gazeteye, haber ajansına konuşmadım, açıklama yapmadım. Memleket için doğru olduğuna inandığım bir karar aldığımda kararımı açıklarım. Herkese iyi bayramlar" açıklamasını yapmıştı.

İddiaya ilişkin tartışmalar sürerken bir paylaşım da CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Burak Düzce'den geldi. Düzce, Twitterdan yaptığı paylaşımda, “Parti kuracağı iddialarını reddetmeyen arkadaş yanına Metin Feyzioğlu, Nedim Şener ve Öztürk Yılmaz gibi isimleri de alırsa tartışmasız tek başına iktidar (!) Düşünsenize memleketin tek sorunu seçim sonrası kaybolan cumhurbaşkanının nerede olduğunu bulmak olacak” ifadelerini kullandı

Düzce’nin paylaşımına cevap veren gazeteci Nedim Şener ise “CHP’nin yüzde 25’i geçememesinin nedenlerinden birisi İstanbul gibi bir ilde böyle çapsız yöneticilerinin olmasıdır. Çalışacağına uğraştığı şeye bak” dedi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu da hedef alan Şener yazdıklarına şu şekilde devam etti:

"Lütfen sadece bu çapsızın yazdığı twittin altındaki yorumları okuyun, oy verenlerin nefretini görün. Bir gün Atatürk’ün kurduğu partiden koşarak kaçacak bu tipler

Yahu yaşından büyük CHP geçmişi olan Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’ye laf sokacağım diye saçmalayacağına, otur partin içim çalış. Gazeteciliği de bana bırak.

Yahu, HDP kontenjanından CHP’lisin sen de. Ben de gerçek CHP’lisin sandım. Koşarak kaçacaksınız bir gün, şimdilik rahatına bak çapsız şey

İkisinin CHP üyeliğini toplasan 40 yıllık CHP’li @vekilince ‘nin yarısı etmeyecek il başkanı @Canan_Kaftanci ile yardımcısı @burkayduzce gibilerin ve arkalarındaki kuklacıların CHP’yi getirdiği hal budur"