Nedim Şener: Buğra Kavuncu olayını anlamak için fotoğrafın büyüğüne bakmak lazım

Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener, İyi Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın 'FETÖ'cü ithamında bulunduğu İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya ilişkin olarak, "Buğra Kavuncu’yu sadece onun internette yayınlanan özgeçmişine bakıp konuyu tartışmak mümkün değil, diğer fotoğraflara da bakmak gerekiyor." görüşünü savundu.

Şener, "Enver Altaylı-Orhan Kavuncu ilişkisini anlamadan hatta bütün ailesinin ilişkilerini çözmeden, onların da FETÖ, ABD, Alman istihbaratı ilişkilerini bilmeden Buğra Kavuncu olayını anlamak mümkün değil. Elimizdeki fotoğraflar bazı sırları anlatıyor ama büyük senaryoyu anlamak için fotoğrafın büyüğüne bakmak lazım." düşüncesini dile getirdi.

Şener, 2014 yılında Kazakistan'da çekilen bir fotoğrafı köşesinde yayımladı. Şener'in yayımladığı fotoğraf şöyle:

Şener, "Sol başta FETÖ’nün Kazakistan imamı Mesut Ata, onun yanında oturan ikinci kişi Buğra Kavuncu’nun babası Orhan Kavuncu, üçüncü kişi Buğra Kavuncu’nun dayısı FETÖ’den tutuklu Enver Altaylı, soldan beşinci kişi Bank Asya’nın kurucu ortağı Mehmet Artukaslan, yedinci kişi Kazakistan’da yayınlanan FETÖ’nün Zaman gazetesi başyazarı Ahmet Alyaz, fotoğrafta en sağda bulunan sekizinci kişi ise Buğra Kavuncu’nun kardeşi Oruç Burak Kavuncu." ifadesini kullandı.