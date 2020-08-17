Nedim Şener: Biden ve yönetimi 15 Temmuz’da darbe ile yapamadıklarını bu kez iç siyaseti dizayn ederek tamamlamaya geliyor

Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener, ABD Başkan Adayı Joe Biden'ın yedi ay önce Türkiye'ye yönelik sözlerine ilişkin, "Biden ve yönetimi 15 Temmuz’da darbe ile yapamadıklarını bu kez iç siyaseti dizayn ederek tamamlamaya geliyor" yorumunu yaptı.

Şener, "15 Temmuz 2016 darbe girişiminden sonra 24 Ağustos’ta Ankara’ya gelen Joe Biden, 'Biz o gece olaylar olurken gerçek olup olmadığını, yaşananların internet oyunu olup olmadığını, ciddi olup olmadığını anlayamadık' demişti. Ancak New York Times editör masasındaki sözleri, Beyaz Saray’a girip çıkan firari FETÖ yöneticisi Faruk Taban, Burak Yeneroğlu, Kemal Öksüz’ün basına yansıyan fotoğrafları, Biden ile FETÖ arasındaki ilişkiyi gösteriyordu. Tıpkı eski Demokrat ABD Başkanı Clinton ve ailesi gibi..." düşüncesini dile getirdi.

Şener, "Ayrıca FETÖ yöneticileri Rıdvan Kızıltepe ile Barbaros Kocakurt’un ByLock yazışmaları Biden’ın FETÖ darbe girişimi hakkında hem çok şey bildiğini, hem de işin içinde olduğunu gösteriyor." görüşünü savundu.

Şener yazısında şunları kaydetti

ByLock kullanıcı numarası (ID) 283838 olan Rıdvan Kızıltepe ile 146905 ID no’lu kullanıcı Barbaros Kocakurt arasında 2 Şubat 2016 tarihinde gerçekleşen yazışmada, 22 Ocak 2016 günü Türkiye’de bulunan Biden’ın İstanbul’da yaptığı toplantıdan söz ediyordu.

Rıdvan Kızıltepe ile Barbaros Kocakurt arasında şu konuşma geçiyor:

“Kızıltepe: Hidayet beyin çok selamı var

Kocakurt: Aro (Allah razı olsun) Aleyküm slm

Kızıltepe: Bu arada bir bilgi Biden Can Dündar’ın oğluna, ‘Bu adam (Erdoğan) bizi pek dinlemiyor ama TSK tarafından kokular geliyor’ gibi bir cümle sarf etmiş.

Kocakurt: Bu adam kim?

Kızıltepe: Biden Başkan yardımcısı, Obama yardımcısı

Kocakurt: Ne kokusu, olumlu mu olumsuz mu?

Kızıltepe: Hareket var manasında kullanmış, rahatsızlıkları var manasında hareket edebilirler gibi.”

Anlaşılan o ki Biden ve yönetimi (elbette Amerikan kurulu düzeni) 15 Temmuz’da darbe ile yapamadıklarını bu kez iç siyaseti dizayn ederek tamamlamaya geliyorlar.

Ama ABD böyle bir dizayn çalışması sonucunda, iktidarıyla muhalefetiyle Türk milletini karşısında bulacaktır."