Nedim Şener: Biden, hedefinin Erdoğan’ı devirmek, ona bedel ödetmek olduğunu gizlemedi, gizlemiyor

Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olayları için "soykırım" ifadesini kullanmasına ilişkin olarak Biden'ın Ocak 2020'de New York Times'a Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ilgili yaptığı konuşmayı hatırlatarak, "Biden, hedefinin Erdoğan’ı devirmek, ona bedel ödetmek olduğunu gizlemedi, gizlemiyor. Bu sözlerle ilgili o tarihte yaptığım yorum, 'Biden darbe ile yapamadığını tamamlamaya geliyor' şeklindeydi. Hâlâ da aynı görüşteyim. Ama bu kez dediği gibi, darbe ile değil seçim süreciyle; kullanılacağı alet de 'muhalefet'" dedi.
Şener, yazısında "Biden tam da dediğini yapıyor aslında, git gide yükselteceği gerginlikle Türkiye içinde kutuplaşmayı ve çatışmayı artırmayı amaçlıyor. Umudu, destekleyeceğini söylediği muhalefette. O yüzden birileri S-400 alımına hemen karşı çıkıyorlar, Libya tezkeresine hayır oyu veriyor, Türkiye’nin dış politikada haklılığından değil yalnızlaştığından söz edip sürekli hatalı olanın sadece Türkiye olduğunu söyleyip duruyorlar. Amerika’nın ve Avrupa’nın duymaktan hoşlanacağı şeyler söylüyorlar" ifadesini kullandı.