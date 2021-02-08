Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener, "Biden darbeyi biliyordu, ABD FETÖ elebaşını konuşur diye iade etmiyor" görüşünü savundu.

Şener, "15 Temmuz darbe girişiminin ardından 4.5 yıl geçti ve Amerika’nın rolü yine tartışma konusu oldu. 'Yine' diyorum, çünkü konuya biraz ilgisi olanlar 15 Temmuz’un FETÖ eliyle gerçekleştirilen bir ABD darbe girişimi olduğunu biliyorlar." düşüncesini dile getirdi.

Şener, "ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price belki bilmiyordur ama 15 Temmuz darbe girişiminden haberdar olan üç grup vardı: Birincisi 25 Aralık 2015’ten itibaren Ankara’da darbe toplantılarını organize eden FETÖ’nün Genelkurmay imamı Adil Öksüz ile 15 Temmuz gecesi Akıncı Üssü’nde beraber hareket ettiği “mahrem imamlar” ve FETÖ elebaşı Gülen. İkincisi, o toplantılara katılan TSK içindeki FETÖ’cü darbeci askerler, üçüncüsü de şimdiki ABD Başkanı Joe Biden..." ifadesini kullandı.

Şener yazısında, "Eğer ABD yönetimi FETÖ’nün işlediği suçların ortağı olmasa, FETÖ elebaşı ve örgüt yöneticilerini Pensilvanya’daki çiftlikte beslemez, zaman zaman 'müttefik' dediği Türkiye’ye iade ederdi. Peki neden iade etmiyor? Elbette iade edilse, FETÖ elebaşı yalnızca 'Amerika maceralarını' değil 'Amerikalılarla maceralarını' da anlatır diye korkuyorlar. Elbette konuşmasın diye casusunu koruyacak. Bunun başka hiçbir açıklaması yok. İade etmemesinin hukukla, adaletle hiçbir ilgisi yok. Tıpkı Amerika’nın hukukla, adaletle, demokrasiyle ilgisi olmadığı gibi. Ya ne? İnsanlarımızı katleden FETÖ ve PKK’nın 'müttefiki', terörist destekçisi bir ülke, başka bir şey değil." yorumunu yaptı.