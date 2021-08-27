Nedim Şener: ABD, Türkiye'yi bir yandan çatışma ortasında bırakacak, diğer yandan yeni göç dalgasıyla kaosa sebep olacaktı

Hürriyet yazarı Nedim Şener, Ankara'nın Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kabil Havalimanı'ndan çekilmesi kararına ilişkin olarak, "En büyük endişem; Amerika Birleşik Devletleri’nin yönlendirmesiyle Türkiye’nin Kabil Havaalanı’nı koruma görevine soyunmasıydı. Aklıma hep Türkiye’nin Suriye’ye sokuluşu geliyordu. Bana göre, Amerika’nın planı, tıpkı Suriye’de olduğu gibi, Afganistan’da da Türkiye’nin başını belaya sokmaktı" düşüncesini dile getirdi.

Şener, "Aynı anda bir başka senaryo devreye sokuldu. Aynı Amerika, yıllarca kendileri ile birlikte çalışan Afganların ülkeden çıkması çağrısını yaparken, adres gösterdikleri ülkelerden birisi de Türkiye oldu. Sonradan düzeltseler de o yaydan çıkmıştı bir kere, Afganlar gruplar halinde İran’ı da geçerek Türkiye sınırına dayandılar.

Böylece, Afganistan’ı terk eden Amerika, Türkiye’yi bir yandan Taliban ve Afgan ordusunun çatışmasının ortasında bırakacak diğer yandan da yeni bir göç dalgasıyla, Suriyeli sığınmacılar nedeniyle ciddi gerilimler yaşayan Türkiye’de büyük bir kaosa sebep olacaktı. Nitekim bazı Avrupa ülkeleri de Afgan göçmenlere sınırların açılması çağrısı yapıyorlardı.

Ancak Taliban’ın beklenenden hızlı biçimde Kabil’i de almış olması, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani’nin 15 Ağustos günü ülkesini terk etmesi ve Afgan devletinin çöküşü tüm planları altüst etti." ifadelerini kullandı.

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