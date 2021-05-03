Nedim Şener: ABD, FETÖ kartını masaya sürüyor; CHP ve İP liderlerinin FETÖ’cüleri savunmaya başlaması daha iyi anlaşılıyor

Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener, ABD'de, bir grup Demokrat senatör tarafından, Türkiye'nin insan hakları sicilini iyileştirmemesi durumunda Ankara'ya yaptırım uygulanmasını öngören bir yasa tasarısını sunmasına ilişkin olarak, "ABD, tıpkı PKK gibi FETÖ kartını da masaya sürüyor. CHP ve İP liderlerinin neden aynı anda FETÖ’cüleri savunmaya başladığı belki daha iyi anlaşılıyordur" dedi.

"ABD, çıkarlarına hizmet ettiği için PKK/YPG ile FETÖ terör örgütlerinin yanında, Türkiye’nin karşısındadır" diyen Şener, söz konusu tasarıya ilişkin olarak, "Yasa tasarısında, FETÖ’cüler; kurdukları kumpaslar, işledikleri cinayetler, giriştikleri darbe girişimi ile değil, insan hakları, demokrasi ve hukuk etrafında tartışma konusu yapılıyor" görüşünü savundu.

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Şener, "Anlayacağınız, Türkiye ile arasındaki anlaşmalar çerçevesinde; FETÖ elebaşı hakkında 7 kez iade talebinde bulunulmasına rağmen, bugüne kadar ne Fetullah Gülen ne de bir başka FETÖ’cü hakkında soruşturma açan ABD, şimdi FETÖ’cüleri savunup bunun üzerinden Türkiye’ye yaptırımı tartışabiliyor. ABD, tıpkı PKK gibi FETÖ kartını da masaya sürüyor. CHP ve İP liderlerinin neden aynı anda FETÖ’cüleri savunmaya başladığı belki daha iyi anlaşılıyordur. Kötü haberi ben vereyim; FETÖ’ye kim destek verirse versin yine hepsi çuvallayacak..." ifadelerini kullandı.

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