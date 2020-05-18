Nedim Şener: 2020 başından itibaren Cihat Yaycı’nın görevden alınacağı FETÖ’cü firari eski askerleri tarafından yazılmaya başlandı

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Personel Başkanı FETÖ'ye karşı mücadelesiyle adından söz ettiren, Libya ile deniz sahası anlaşmasının mimarı olarak gösterilen Tümgeneral Cihat Yaycı'nın görevden alınarak Genelkurmay Başkanlığı emrine atanmasına ilişkin Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener, "2020 başından itibaren Cihat Yaycı’nın görevden alınacağı FETÖ’cü firari eski askerleri tarafından sosyal medyada yazılmaya başlandı." düşüncesini dile getirdi.

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Şener, "Evet, tahmin ettiğiniz gibi, Cihat Yaycı’nın 'Kamu zararı oluşmasına da müsaade edilmeyecek' dediği, ihalesi yapılmış, güdüm tel muayenesi konusu... İhaleyi almış ve Deniz Kuvvetleri Komutanı’nın emriyle parası ödenmiş firma, nasıl oluyorsa muayene süreciyle ilgili şikâyetçi oldu. Firmanın şikâyeti üzerine, MSB Teftiş Kurulu Başkanlığı, ihale süreciyle ilgisi olmayan Cihat Yaycı ve Gölcük’teki Torpido Test İstasyon Komutanlığı’nda görevli üç astsubay ve iki subay hakkında 'ihaleye fesat karıştırmaktan' rapor hazırladı, görevden alınmalarını istedi." bilgisini paylaştı.

Şener, "Bakan Hulusi Akar, raporu imzalayarak Cihat Yaycı hakkında işlem yapılması için Genelkurmay Başkanı’na, diğer iki subay ve üç astsubay hakkında işlem yapılması için de Gölcük Donanma Komutanlığı’na gönderdi. İşin ilginci, Gölcük Donanma Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu, subay ve astsubaylar hakkında soruşturma izni vermezken, Genelkurmay Cihat Yaycı hakkındaki dosyayı Ankara Cumhuriyet Savcılığı’na gönderdi. İddiaya göre, bu dosya ile de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Yaycı’nın görev yerini değiştirmesi sağlandı." ifadesini kullandı.

Şener yazısında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 22 Aralık 2019'daki konuşmasında Libya ile yapılan deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına dair mutabakata yönelik eleştirileri cevaplarken Yaycı hakkında, "Bu konudaki çalışmaların 10 yıl önceye dayandığını hatırlatıyor, ardından “Halen Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın kurmay başkanlığını yürüten Tümamiral Cihat Yaycı’nın bu konuda hazırladığı raporlar, haritalar, yazdığı makaleler ve kitaplar ortadadır” dediğini de yazısında hatırlattı.

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