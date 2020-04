Nedim Şener: 2008’de yazılan bir kitap kehanette nokta atışı yapmış

Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener, 2008 yılında Sylvia Brown tarafından yazılan ‘Günlerin Sonu kitabında yeni tip Koronavirüs'le (Kovid-19) ilgili kehanetlerde bulunduğunu yazdı.

Şener, "2013 yılında hayatını kaybeden Amerikalı medyum ve yazar Sylvia Brown tarafından bundan tam 12 yıl önce, 2008’de yazılan ‘Günlerin Sonu’ (End of The Days) kitabının 312’nci sayfasında şu satırlar yer alıyor: 2020’de akciğerlere ve bronşlara saldıran ve tüm bilinen tedavilere direnen ciddi bir zatürre benzeri hastalık dünyaya yayılacak. Hastalığın kendisinden daha şaşırtıcı olan şey, aniden geldiği kadar hızlı bir şekilde yok olacağı gerçeğidir. On yıl sonra tekrar saldıracak ve o zaman tamamen ortadan kalkacak." ifadesini kullandı.

Şener yazısında şunları kaydetti:

Hakkında yazılanlara okurken, Sylvia Brown’ın medyum olarak bazı söyledikleri gerçekleşmese de Amerikan adli makamlarına yardım ettiği ve yaşarken oldukça ilgi gördüğünü öğrendim.

Tam “Ne tesadüf” diyerek konuyu kapatacaktım ki, 2003 yılında SARS salgınını ilk keşfeden bilim insanı olan Zhong Nanshan’ın, salgının dünya genelinde haziran ayında sona ereceğini açıklaması gelmez mi?

Kehanet mi bilemedim ama tam nokta atışı..

Yazının devamı için tıklayın