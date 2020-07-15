Nedim Şener: 15 Temmuz gerçek 'makarnacıların' kim olduğunu da gösterdi

Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener, "15 Temmuz gecesi hain ile vatanseverin, korkak ile cesurun kim olduğunu gösteren bir geceydi. Birileri tarafından sürekli 'makarnacı' diye aşağılanan insanlar darbeye direnirken, onları aşağılayanlar o gece marketlerdeki son makarnaları yağmalıyordu. Bankamatiklerin önünde, benzincilerde kuyruklara girmişlerdi. Yani 15 Temmuz gerçek 'makarnacıların' kim olduğunu da gösterdi." düşüncesini dile getirdi.

Şener, "Darbecileri balkonlardan alkışlayanları, darbecilere tek bir laf etmeyen, en küçük direniş göstermeyenleri, güçleri ancak minarelerden sala okuyan hocaları, müezzinleri tartaklamaya, yumruklamaya yeten korkak fırsatçıları da gösterdi. Her yıl 355 gün çekerken, bu korkaklar için 2016 yılı 364 gün çekiyor. Çünkü onlar için öyle bir gün yok, o kahramanlık günü ve gecesi yok. Onlara göre 15 Temmuz hiç yaşanmamış gibi davranıyorlar." görüşünü savundu.

Şener, "Bugün, FETÖ tehlikesi farklı boyutlarıyla devam ediyor. Şehitlerimizin fedakârlığına layık olmak için mücadele etmek herkesin vatandaşlık görevidir. Bazen FETÖ’nün kötülüklerini hatırlatırken, 'Acımayın, yoksa acınacak hale gelirsiniz' denir. Evet, bir yönü budur ama ben bu sözü şöyle değiştiriyorum: 'Unutmayın, asıl unutursanız acınacak hale gelirsiniz.' Halen firari olan FETÖ’cülerin tek amacı da budur: Unutmanız. Yaptıkları kötülükleri unutursanız, onlar size yaşadığınız hikâyeyi yeniden yazacaklarını ve buna inandıracaklarını umuyorlar." ifadesini kullandı.

Şener, "O yüzden FETÖ ile mücadelenin en önemli kısmı budur: Unutmamak. Yaptıkları kötülükleri, ihaneti ve tabii şehitlerimizi ve gazilerimizi... Unutmamak, hatırlamak, onları yaşatmanın ve mücadelenin başlangıcıdır. Ne mutlu şehitlerimize layık olana..." değerlendirmesinde bulundu.

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