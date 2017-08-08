Nedim Şener, 15 Temmuz gecesi Doğan Medya Center'da yaşananları anlattı

Gazeteci Nedim Şener, 15 Temmuz'daki darbe girişiminde Doğan Medya Center'ın işgal edilip yayınının kesilmesi ve çıkan olaylarda bir kişinin şehit edilmesine ilişkin 19 sanıklı davada yaşananları anlattı.

Posta gazetesi yazarı Şener, İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nin öğleden sonraki oturumunda şikayetçi olarak ifade verdi. Olay gecesi FETÖ ile ilgili çatı iddianamesini okuduğunu ve CNN Türk baskınını duyunca kendisini sokağa attığını belirten Şener, hemen CNN Türk binasına gittiğini, halk kalabalığının beklediğini ve darbecilerin içeriyi işgal ettiğini gördüğünü söyledi.

"Erler silah çekti"

Binaya girdikten sonra üçüncü katta askerlerle karşılaştığını söyleyen Nedim Şener, "Onlara, 'Yaptıklarınızdan utanacaksınız, çocuklarınıza ne anlatacaksınız, evimize girdiniz' dedim. 'Burada duramazsınız, ekmek kazandığımız yer burası' dedim. Tepkim sertleşince yüzbaşı da bana bağırdı. O bağırınca erler de silahlarını çektiler" dedi.

15 TEMMUZ'DAN BANA KALAN pic.twitter.com/aoapqCXncE — Nedim Şener (@nedimsener2010) 7 Şubat 2017

"Kalabalığın etkisi askerlerin teslim olmasına yönelikti"

Zorla aşağı indirildiğini ifade eden Şener, "Halkın nasıl inançlı olduğunu gördüm. Doğan Grubu'na tepkili olduğunu söyleyen insanların, Doğan Grubu'nu kurtarmaya geldiklerini gördüm ben. Gittim tek kişilik kapının olduğu bölümü açtım ve vatandaş içeri girdi. O kalabalığın etkisi askerlerin teslim olmasına yönelikti. Polis de sonradan askerleri teslim aldı"dedi.

"Binayı korumak için geldikleri yalan"

Şener, sanıkların binayı korumak için geldikleri şeklindeki ifadelerinin de yalan olduğunu vurgulayarak "Sayın Cumhurbaşkanı, Hande Fırat ile yayın yaptı. Askerler de kanalı durdurmak için talimat vermişler. Koruma falan değil. Aslında bu kişiler, terörist olarak o insanları kanaldan çıkardılar" dedi. Duruşmada daha sonra tanık ifadelerine geçildi.