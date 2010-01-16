Nedim Saban'ın çelengini almadılar

Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nin yıkımına karşı gelenler arasında bulunan Tiyatro Sanatçı Nedim Saban'ın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ında katıldığı açılış için gönderdiği çelenk içeri alınmadı. Nedim Saban'ın Türk Eğitim Vakfı'na sipariş verdiği ve bağış yaptığı çelenk dışarda tutuldu.



Nazım Hikmet'in doğum günü kutlaması için Küba'da bulunduğu için açılışa katılamadığını söyleyen Nedim Saban, çelengin içeri alınması için “Bu onların sorunu” diye konuştu. Nedim Saban, Küba'dan DHA'ya şu açıklamayı yaptı:



“İsteyerek gerçek çiçek göndermedim, çiçek resmi bulunan çelenk gönderdim . Güvenlik bomba şüphesini bahane göstererek içeri almazdı. TEMA'dan çelenk gönderecektim. Çünkü bölgedeki inşaatlar sırasında çok ağaç kesildi. Tepki şeklinde algılar diye çekindim. Türk Eğitim Vakfı'ndan gönderdim. Sahnenin açılmasına çok sevindim. Özür de diledim. Ama eleştirilerim de var. Açmak önemli ama 365 gün açık tutmak da çok önemli. IMF kongresinde bölgeye girememiştik. Böyle bir toplantıda orada Lüküs Hayatı nasıl oynacaksınız”





Nedim Saban daha önce “Benim protestom orası kongre vadisi haline getirilirken doğanın katledilmesi ve -tabiri caizse- IMF’ye peşke çekilmesineydi. Büyük bir kongre düzenlendiğinde tiyatronun o gün perdelerini açamayacağını düşünüyorum. Ama tüm bu çekincelerimizi yok eden bir yer yapararsa, bütün protestolarımı geri alırım. Açılışta orada olmak ve sahneyi görmek isterdim ama o tarihte yurt dışında olacağın için katılamayacağım” demişti.





