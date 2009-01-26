Nedim Saban'a destek

Aykut Işıklar’ın 16 Ocak tarihinde Bugün gazetesinde yayımlanan “Ankara’nın taşı toprağı silah olursa!” başlıklı yazısında tiyatrocu Nedim Saban’a yönelik ithamları tepkiye yol açtı. Tiyatro Eleştirmenleri Birliği’nden yapılan açıklamada durum “faşizmin bir çeşit yansımasıdır” şeklinde değerlendirildi.



Bugün Gazetesi yazarı Aykut Işıklar’ın 16 Ocak tarihli köşesinde tiyatro sanatçısı Nedim Saban’ı hedef alarak “Türk tiyatrosunun sorunları yok mu? Var tabii ki. Ama bunu ne hikmetse yılların oyuncuları, yönetmenleri değil de sadece ve sadece bir tatlıcı dile getiriyor. Her protesto olayında en başta yürüyor. Yarım Türkçesi ile göbeğini sallaya salaya anlatıyor. Tiyatroyu biraz bilen kişi Nedim Saban'ı oyuncudan saymaz. Hele Musevi kökenli Türk vatandaşı olduğunu bilenler” ifadesini kullanması tiyatro camiasında infial uyandırdı.



Birgün gazetesinin haberine göre; UNESCO’ya bağlı bir sivil toplum örgütü olan Uluslararası Tiyatro Eleştirmenleri Birliği Türkiye Merkezi’nden (TEB) yapılan sert açıklamada Işıklar’ın yazısı “… Zavallı bir gazetecinin faşizan düşünceleri” olarak değerlendirilirken, Aykut Işıklar’ın söz konusu yazısında “bilfiil” ırkçılık yaptığı iddia edildi.



“Kimseden ses çıkmaması ayıp”



TEB başkanı Üstün Akmen ise sorulan soruları yanıtlarken: ”Ogün bugündür izliyoruz ne Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nden, ne de Basın Konseyi’nden ses yok. Bu pervasızlık başlı başına bir ayıptır. Mankenlerin, şarkıcıların, türkücülerin dedikodu muhabiri olan bu yazar, hangi cesaretle tiyatro sanatına bulaşıyor ve de seçkin bir tiyatrocu için ne hakla ”…



“Geleneksel Türk Tiyatrosu'nu, Şehir Tiyatroları'nın repertuarını yorumlamak, AKM veya Harbiye Tiyatrosu'nu konuşmak ona kalmadı. Sadece ortalığı karıştırıyor, arkadaşlarını kışkırtıyor. Sakın ırkçılık yapıyorum sanmayın. Saban madem bu kadar hassas bir insan, önce Gazze'yi düşünsün” diyor, şaşmamak mümkün değil. Tiyatro sanatçısı Saban'a yöneltilmiş olan ırkçı, antisemit, kişisel hak ve özgürlüklere aykırı, kişiyi hedef gösteren yazısı sokaktaki faşizmin bir çeşit yansımasıdır,” diye konuştu.



“Bu iş burada bitmemeli”



Üstün Akmen ayrıca, Aykut Işıklar’ın Nedim Saban için kullandığı: ”Günlerdir İsrail bombaları ile ölen küçük çocukları düşünsün. İşleri yolunda, baklava satarken iyi para kazanıyor. Gazze'ye maddi yardım mı yapar, yoksa baklava mı gönderir bilemem. Veya anlamadığı konularda konuşmasın. İçimden 'Hey Türk vatandaşı Nedim Saban'ın baklavasından yemeyin' demek geliyor ama demiyorum” sözlerinin, “seviyesizlik” olarak değerlendirdi.



Akmen, Basın Konseyi Başkanı Oktay Ekşi’yi ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Orhan Erinç’i göreve çağırarak: “Aykut Işıklar’ın bu yazısı, şayet gazetecilik mesleğinin etik değerlerini silkelemiyorsa Cemiyet’e ve Konsey’e söyleyecek sözüm yok. Ama bu iş burada bitmez. Daha doğrusu bitmemeli. Bitmeyecek. Bitti sananların tepesine tiyatronun tanrıları binecek,” dedi.

