Nedim, hayallerinin peşinden gidiyor.

T24

Anne kalp hastası

Yardımla geçiniyor

Üniversiteye giriş sınavında 710. olan Nedim Kök, Siirt tarihinin bu başarıyı yakalayan beşinci genci. Nedim beş yaşından beri yetiştirme yurdunda kalıyor. Nedim'in biri kendisi gibi yurtta büyüyen iki kardeşi de Anadolu Lisesi'nde okuyor.Yetiştirme yurdundan bu kez ‘dram’ değil, bir başarı öyküsü çıktı. Radikal gazetesinden Turan Koyuncu'nun haberi...Siirt Valiliği Yetiştirme Yurdu’nda kalan 19 yaşındaki Nedim Kök, üniversiteye giriş sınav sonuçlarında ilk 800 öğrenci arasına girdi. “Devlet bu imkanları sağlamasaydı, bu başarıyı elde edemezdim” diyen Nedim Kök’ün biri yurtta kalan iki kardeşi de Anadolu Lisesi’nde okuyor.Her yıl üniversiteye giriş sınavlarında Türkiye sıralamasının alt sıralarında yer alan Siirt’te, bu yıl beş yaşından beri yetiştirme yurduna kalan Nedim Kök YGS’de 497.386 puan alarak 710., LYS’de ise 503.084 puan alarak 796. sıraya yerleşti. Nedim Kök, üniversite sınavında aldığı puanla Siirt tarihinin en büyük başarısını elde eden beşinci kişi oldu.Nedim’in babası beş yaşındayken ölmüş. Kalp hastası anne eşinin ölümüyle ortada kalınca iki oğlunu yetiştirme yurduna vermiş. Ayağı ve sırtından da rahatsızlığı olan anne Güllü’ye doktorlar “Bu şekilde en fazla üç yıl dayanabilirsin” dese de o hem hayata asılmış hem de çocuklarını okutmak için seferber olmuş.Anne Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından üç ayda bir verilen 500 TL maaşla geçimini sağlıyor. SYDV’nin düzenli olarak gıda, giysi ve yaşam malzemesi yardımında bulunduğu Kök ailesinin, Nedim gibi yurtta büyüyen oğlu 17 yaşındaki Abdurrahman Kök ise Anadolu Lisesi’nde okuyor. Ailenin en küçüğü olan ve annesiyle yaşayan 16 yaşındaki Zeynep ise Atatürk Anadolu Lisesi 11. sınıfını okuyor.Gösterdiği başarıyı arkasındaki devlet desteğine bağlayan Nedim Kök, şimdi iyi bir üniversiteye yerleşmeyi hedefliyor:“Geçen sene özel bir dershanenin yaptığı sınavda başarılı oldum. Dershanede ücretsiz okuma hakkı elde ettiğim için çok sevinmiştim. Geçen yıl Fethiye’de kampa gönderdiler. Hem eğlendik hem de ders çalıştım, bu kampın çok yararı oldu. Yurtta ve dershanedeki öğretmenlerin çok büyük desteklerini gördüm. Benimle özel olarak ilgilendiler. Bana destek veren devlet yetkililerini mahçup etmediğim için çok seviniyorum. Şimdi önümde tek bir hedef var. O da iyi bir üniversiteye kayıt yaptırmak.”Eşi öldükten sonra üç çocuğunu devletin sağladığı imkanlarla büyüttüğünü anlatan anne Güllü Kök, her türlü imkansızlığa göğüs germiş. Üç çocuğunun da başarılı olmasının kendisine acılarını unutturduğunu anlatan anne Kök, “Allah’a şükürler olsun oğlum güzel bir başarı elde etmiş, üç çocuğum da başarılıdır. Onları perişanlıkla, ağlamakla büyüttüm. Sayın valimize, belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Üç ayda bir Siirt Valiliği’ne dilekçe veriyorum, bize yardımcı oluyor. Kömür ve gereken tüm yardımları valimiz bize sağlıyor. Devletimizin imkanıyla çocuklarımı büyüttüm ayrıca devletimiz üç ayda 500 lira sakat maaşı veriyor. Ayda bir bazen 200, bazen 300 lira veriyor, onunla geçiniyorum” diyor.Anne Kök’ün eşini kaybettikten sonra yaşadıkları da ayrı bir öykü: “Ayağım ve sırtım sakattır. Doktorlar bana bu şekilde en fazla üç yıl dayanabilirsin dedi. Öyle de böyle de çocuklarıma güzel bir şekilde baktım. Oğlumun başarısı bana tüm acılarımı unutturdu. İki oğlum devlet korumasında ve halen yurtta kalıyor. Ama kızım benimle.”Zeynep’e de dersane gerekAnnenin şimdi bir isteği daha var:“Devletimizden tek istediğim şu anda Anadolu Lisesi 11’nci sınıfında okuyan 16 yaşındaki kızım Zeynep’in dershane parasının valilikçe karşılanması ve daha güzel yerler kazanmasıdır.”