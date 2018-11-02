Nedim Gürsel'in Özgür Türkiye Yazarım Adını kitabı Fransızca yayınlandı

Yazar Nedim Gürsel’in siyasi yazıları Turquie libre, j’écris ton nom – Özgür Türkiye, Yazarım Adını başlığıyla Fransa’da, Bleu-autour yayınevi tarafından yayımlandı.

Doğrudan Fransızca kaleme aldığı bu kitabında Gürsel 'tek adam' rejimini eleştirirken düşünce özgürlüğüyle hukuk devleti ilkelerini savunuyor.

Demokrat okurlarıyla 'daha özgür bir Türkiye' özlemini paylaşan Gürsel, kitabında güncel yazıların yanı sıra Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a ve eski Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande’a yazdığı açık mektuplara da yer veriyor.