'Neden yan baktın?' cinayetine ömür boyu hapis cezası istemi

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA\'da alkol aladıktan sonra, \"Neden yan baktınız?\" diyerek tartıştığı Furkan İlhan\'ı (18) öldürüp aynı yaştaki arkadaşı Emre Asan\'ı (18) ağır yaralayan Mehmet Guler\'in yargılanmasına başlandı. İlk duruşmada 3 yıldan bu yana bıçak taşıdığını belirten Mehmet Güler (18), \"Bana saldırınca kendimi korumak için bıçağı salladım\" dedi. Hastanede beyin ölümü gerçekleştikten sonra ailesinin karaciğerinin organ bekleyen kuzenlerine verilmesi koşulu ile organ bağışı teklifini kabl eden Furkan Furkan İlhan\'ın babası, \"Yavrumun katili en ağır şekilde cezalandırsın\" dedi.

Olay, Merkez Nilüfer İlçesi\'nde geçen 5 Ağustos tarihinde meydana geldi. Furkan İlhan, iş çıkışı mesai arkadaşı Emre Asan ile Özlüce Mahallesi\'nde yürürken, aldığı alkol ile çevreyi rahatsız eden Mehmet Guler ile tartıştı. Tartışma, kavgaya dönüşünce Mehmet Güler, Furkan İlhan\'ı kalbinden, Emre Asan\'ı kolundan yaraladı. Doğum gününde ağır yaralan Furkan İlhan kaldırıldığı Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'nde tedavi altına alındı. Yaklaşık 20 gün süren tedaviden sonra beyin ölümü gerçekleşen Furkan İlhan\'ın karaciğeri ailesinin şartı ile Kuzeni Şennur Koç\'a iki böbreği ise organ bekleyen iki hastaya nakledildi.

Olay üzerine yakalanıp tutuklanan ve hakkında Bursa 5\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde \'Kasten adam öldürmek\' suç undan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açılan Mehmet Güler\'in yargılanmasına başlandı. Çıktığı duruşmada olay günü dere kenarında alkol aldığını söyleyen Güler, şöyle dedi:

\"Yolda yürürken isimlerini daha sonra öğrendiğim Furkan ve Emre bana ters bir şekilde baktılar. Ben yolumda giderken onlar üzerime gelip, \'Sen burada neden alkol alıyorsun\' diyerek çıkıştılar. Araya giren bir kadın bizi ayırdı. Buna rağmen Furkan ve Emre beni takip ediyorlardı. Furkan\'ın elinde cam parçası, Emre\'de ise tahta vardı. Ben de bıçağı çıkartıp rastgele sallayınca Furkan\'ın ölümüne Emre\'nin yaralanmasına neden oldum.\"

Olayda yaralanan Emre Asan\'ın, sanığın gerçekleri söylemeyip kendilerine saldırdığını açıkladığı duruşmada söz alan öldürülen Furkan İlhan\'ın babası İshak İlhan oğlunu öldüren Güler\'den şikayetçi olup, en ağır cezanın verilmesini istedi. Duruşma, eksik evrakların beklenmesi için ertelendi.



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