Neden yalan söylüyoruz?

Üsküdar Üniversitesi ve Üsküdar Belediyesi'nce, Prof. Dr. Sevil Atasoy'un koordinatörlüğünde düzenlenen Üsküdar Üniversitesi 1. Adli Bilimler Sempozyumu'nda "yalan" konusu her yönüyle tartışmaya açıldı.

Üsküdar Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, sempozyumda sunum yapan Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, yalanın mutlaka er ya da geç ortaya çıktığını belirtti.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, yalana başvurulduğunda, normal işlevini sürdüren beynin yalanla birlikte kısa devre yaptığını ifade eden Tarhan, yalanı başarıyla saklayanların genelde çok zeki insanlar olduğunu, yalancının zeka seviyesi düşükse başarılı yalan söylenemediğini kaydetti.

'Beyinde iyi ve kötü genler var'

Tarhan, yalanın beyin taramalarında ortaya çıktığını dile getirerek, "Şizofren ile normal kişilerin beyinleri görüntülendiğinde farklı oldukları görülür. Araştırmaların ortaya koyduğu bazı gerçekler var. Örneğin, beyinde iyi ve kötü gen vardır. Çocuklarda bulunan yaramazlık, hiperaktivite geni çocuğun farklı davranmasını sağlıyor. Bu gene sahip çocuğu ileride yalan söylediği için suçlamak bir bilimsel tartışma konusudur.



Bu genin etkisini iyi yöne çevirmek için çocuğu spora ya da dikkatini eğitimle farklı yönlere çekmek gerekir. Kişide bağımlılık geni varsa bu beyni etkileyecektir. Yalan söyleme alışkanlığı, uyuşturucu kullanma gibi. Bunlar beyni etkiliyor. Bu kötü genleri iyi genlere dönüştürebiliriz. Bunun için küçük yaşta eğitim verebiliriz" ifadelerini kullandı.

Yalanın tespiti için çeşitli yöntemler ve yeni gelişmeler olduğunu belirten Tarhan, yalanın, yalan makineleri tarafından veri ile tespit edildiğini hatırlattı. Tarhan, "Yalan, beyin sinyalleri, cilt ısısı, cilt ıslaklığı, kalp atışları ve solunum sayıları ile tespit edilebiliyor. Biz Üsküdar Üniversitesi olarak tüm bu 5 veriyi bir arada toplayan bir makine için uğraşıyoruz. Yalan söylemek strese yol açtığı için genel vücut sağlığına da zarar veriyor" değerlendirmesinde bulundu.

Çok sayıda uzmanın katıldığı ve iki gün sürecek sempozyumda, "Kurumsal görüşmelerde mülakat teknikleri, sosyal psikoloji açısından yalan, yalan tespitinde gelecek uygulamaları neler olacak, sahte deliller ve yalan, dijital yalanlar ve tespiti" gibi konular ele alınacak.