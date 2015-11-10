Neden sizinle sevişmek istemiyor?

Psikiyatrist/Psikoterapist Yrd. Doç. Dr. Rıdvan Üney, dünya da her beş insandan birinde cinsel isteksizlik görüldüğünü belirtti.

Cinsellikten uzaklaşma ve isteksizliğin birçok nedene bağlı olduğunu ifade eden Dr. Üney, “Bazen bu duruma fiziksel sorunlar neden olurken, bazen de psikolojik sorunlar neden olmaktadır. Cinsellikten soğuma esasında isteksizlik olarak ortaya çıkmaktadır. Cinsel problemlerle psikoterapistlere başvurmanın en sık nedenidir. Hatta cinsel problemlerin yarısı bu konuyla ilgilidir. Ülkemizde bu konu bir tabu olarak karşımızdadır. Bunun en sık nedeni cinsellik hakkında bilgi eksikliği veya yanlış bilgilenmedir” dedi.

İHA'da yer alan habere göre, birçok kişinin cinselliği ergenlik döneminde arkadaşlarından öğrenmeye başladıklarını kaydeden Psikiyatrist/Psikoterapist Yrd. Doç. Dr. Rıdvan Üney, “Bunun en büyük sakıncası arkadaşların bilgi düzeyi de aslında kendilerinin ki kadardır. Bu durumda eksik ve yanlış öğrenme doğaldır. Bununla birlikte; cinsel isteksizlik genel olarak bir kader gibi algılanmakta, çift kendi arasında bu konuyu konuşmaktan uzak durmaktadır. En çok yanlış bilgi; erkekler her zaman isteklidir ve kadınların cinsel isteğinin olması ayıp olmasıdır” diye konuştu.

Dünyada da ve ülkemizde her beş kişiden birinin cinsel isteksizlik yaşadığını, kadınların erkeklere göre cinsellikten daha fazla soğumuş durumda olduklarını kaydeden Yrd. Doç. Dr. Rıdvan Üney, şöyle devam etti:

“Amerika’da yapılan bir araştırmada erkeklerin yüzde 15’i kadınların ise yüzde 32’si cinsellikten soğumuş durumdalar. Bizim ülkemizde de benzer ve belki de kadınlar açısından durum daha vahimdir. Cinsellikten soğumanın bedensel nedenleri; şeker hastalığı, kalp hastalığı, tansiyon problemleri gibi yaşam boyu süren hastalıklar, kanserler, menopoz, kullanılan ilaçlar ve hormonsal sorunlardır. Bedensel sorunlarda cinsellik, ne yazık ki hekimlerle konuşulmamakta, bu ayıp sayılmakta, bu konuda neler yapılabileceği araştırılmamaktadır. Zaten ciddi bir fiziksel

hastalığı olan kişinin bunu dert etmesi tuhaf karşılanmaktadır. Oysaki cinsellik yaşam boyudur. Cinsellikten soğuma daha çok psikolojik kökenlidir.”



Kadınlarda cinsellikten soğumanın nedenleri:

1. Cinsel konuda bilgi yetersizliği,

2. Cinsel konularda istekli gözükürse, bunun başka anlamlar çekilmesi kaygısı,

3. Aldatılma,

4. Ön sevişme süresinin kısalığı,

5. Kendi bedeniyle ilgili beğenilme kaygısı,

6. Orgazm olamama,

7. Depresyon,

8. Evlilikte uyumsuzluk,

9. Hamile kalma korkusu,

10. Yeterince duygusallık yaşayamama,

11. Erkeğin kadın cinselliği konusunda bilgisizliği,

12. Cinsel istekleri konusunda kendi ifade edememesi,

13. Cinselliğin başlatılmasını erkekten bekleme,

14. Olumsuz yaşanan ilk deneyim,

15. Menopoz,

16. Mastürbasyon yapmama,

17. Vajinusmus (Birleşememe),

18. Hamilelikte cinsellik konusunda yanlış bilgiler,

19. Emzirme,

20. Sözel şiddet,

21. Fiziksel şiddet,

22. Suçluluk duyguları,

23. Cinsellikte eşe itaat algısı,

24. Cinsel taciz ve tecavüzler.



Erkeklerde cinsel istekte azalma nedenleri:



1. Sertleşme sorunu,

2. Erken boşalma,

3. Evlilik sorunları,

4. Ağır ve uzun çalışma saatleri,

5. Bilgi eksikliği,

6. Partnerinin isteksizliği,

7. Aldatma,

8. Eşinin dışında başka kadınlarla cinsellik,

9. Olumsuz yaşanan ilk deneyim,

10. Ekonomik sorunlar,

11. Depresyon,

12. Cinsellikte başarılı olamama korkusu,

13. Yaşlılık,

14. Gizli eşcinsellik.