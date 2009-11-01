Neden öpüşüyoruz?

İngiliz araştırmacılar öpüşmenin sadece romantizmle değil, sağlıkla ilgili sebepleri de olduğunu söylüyor.











Öpüşmek romantizmin simgesidir. Ama bilim insanları öpüşmenin çok daha farklı bir misyon taşıdığına inanıyor: bakterileri yaymak. İngiliz bilimcilerden gelen bu haber öpücüğü romantizmin sınırlarından uzaklaştırsa da domuz gribi endişesiyle birçok uzmanın ‘öpüşmekten kaçının’ önerileri yaptığı bu günlerde kulağa ilgi çekici geliyor. İngiliz araştırmacılara göre, sadece insana ait olan bu alışkanlık özellikle hamilelikte tehlikeli olan bir bakterinin erkekten kadına geçmesine imkân tanıyor. Tükürük içinde saklanan bakteri ‘Sitomegalovirüs’, normalde çok ciddi bir soruna neden olmuyor. Ancak kadınlarda hamilelik döneminde tehlike oluşturuyor. Doğmamış bebeklerin ölümüne sebep oluyor ya da bebekte sağırlık gibi kalıcı hasarlar bırakıyor. Mikrobun yayılmasına aracı olan öpüşme bir yandan bakteriye karşı bağışıklık kazanmaya da yarıyor. Uzun süre aynı insanla öpüşüldüğünde sitomegalovirüsün yarattığı etkilere karşı bağışıklık sağlanıyor.

Tükürükteki evrim...

Leeds Üniversitesi’nden Dr. Colin Hendrie, ‘Medikal Hipotez’ dergisinde yayımlanan çalışmasında “Belirli bir erkeğin sitomegalovirüsüne karşı bağışıklık kazanmak yine ağızdan ağıza özellikle de erkeğe göre daha kısa olan kadına tükürük akışı ile gerçekleşir. Altı ay boyunca belli bir insanla öpüşmek bu bakteriye karşı bağışıklık sağlar” diyor. Kısa bir öpücük sırasında kadına çok küçük oranda bakteri bulaşıyor. Öpüşme uzayınca kadın vücudu bu mikroba bağışıklık kazanıyor. Araştırmacılar öpüşerek, genlerin ipuçlarını taşıyan tükürükle evrimsel bir kalite kontrol mekanizması oluşturulduğunu söylüyor.