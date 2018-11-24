Neden mutsuz ilişkilerimizi bitirmekte zorlanıyoruz?

T24 Yaşam

CNN- Ian Kerner

Çeviri: Metin Kaan Kurtuluş

Çevremizdeki birçok insan yaşadıkları ilişkilerde mutsuz olsa da, bu ilişkileri bitirmeyi tercih etmediklerini görürüz.

Neden insanlar mutlu olmadıkları bir ilişkiyi yürütmeye çalışır? Son zamanlarda buna dair yapılan araştırmalarda genel olarak şu sonuç çıkıyor: İnsanlar partnerlerinin ilişkiye daha bağlı olduğunu düşündüğü için, onları üzmekten korkarak ilişkiyi bitirmiyor. Başka bir deyişle bu insanlar başkalarının mutluluğunu kendilerininkine tercih ediyor.

Yazar ve evlilik terapisti Ian Kerner, meslektaşlarına insanların neden mutsuz ilişkilerde kalmayı tercih ettiklerinin ve böyle durumlarda nasıl karşı tarafı kırmadan ilişkiyi bitirebileceğimizi sordu.

İlişkiyi devam ettirmenin nedeni bazen fedakarlık, bazen bencillik olabilir

Son zamanlarda yapılan birçok araştırma insanların partnerlerini kırmamak için ilişkilerini bitirmeyi tercih etmediklerini gösteriyor.

“Benim tecrübelerime göre insanların mutsuz ilişkilerini bitirmemelerinin altında çoğunlukla kendine güvenmemeleri ve korkular yatıyor. Bu yüzden ayrıldıktan sonraki biraz daha konforsuz ama daha mutlu hayatı seçmiyorlar”. Seks terapisti Holly Richmond bu tarz ilişkilere “idare eder ilişkiler” diyor.

Başka bir seks terapisti “Terapiye gelen birçok çiftin başka bir ilişki bulamamaktan korktuğu için ilişkilerini bitirmediğini gördüm. Bazı çocukları olan çiftler ise çocuklarının ayrılıktan kötü etkilenmesinden korkuyor” yorumunda bulundu.

Terapist Kristen Lilla ise başkasının kalbini kırmamak için bir ilişkide kalmanın kimse için doğru olmadığını söylüyor. “Bu partnerinizin vereceği bir karar. Karşınızdakinin siz olmadan mutlu olmayacağını düşünüyorsunuz, bu yüzden onlara acıdığınız için ilişkinizi bitirmiyorsunuz”.

Kalmalı mısınız gitmeli mi?

Tabii ki bir ilişkiyi bitirmek kolay bir karar değil diyor meslektaşım Cooper. “Müşterilerimden eğer ayrılırlarsa hayatlarının nasıl olacağını düşünmelerini isterim: Finansal olarak kendi kendilerini geçindirebilirler mi? İlişkiyi ayakta tutmak için her şeyi yaptıklarına inanıyorlar mı? Ortak arkadaşlarını kaybedecekler mi?

Seks terapisti Kristie Overstreet buna katılıyor: “Eğer bir ilişkiyi bitirip bitirmeme konusunda kararsızsanız, bir artı-eksi listesi hazırlayın. Bunu yazmaya çalışmak size daha önce düşünmediğiniz şeyler düşündürecektir. Ayrılmadan önce kendinize sorabileceğiniz en iyi sorulardan biri bu ilişkiyi kurtarmak için elinizden geleni yapıp yapmadığınızdır.”

İlişkinizi aynı zamanda ikinize de rahatça hareket etmesine imkan sunan bir kutu olarak görebilirsiniz, bu kutunun içinde aynı zamanda birbirinize destek olursunuz.

“Mutsuz ilişki demek bu kutunun ikinizin de rahatça hareket edemeyeceği kadar küçük olması demektir. Artık birbirinizden bağımsız değilsinizdir, bu yüzden diğer insan olmadığında kaybolmuş ve korkmuş hissedersiniz” diyor başka bir meslektaşım. "Aşık insanların 'bir elmanın yarısı olduğu' öğretilmiştir. Fakat aslında bu başka birine bağımlı olmak demektir. Eğer ilişki içinde kendinizi geliştirme imkanı bulamadığınızı düşünüyorsanız, hem kendinizin hem de partnerinizin önünü kesiyor olabilirsiniz."

Birinden ayrılmak zordur

Bu klişeye hakkını vermemek mümkün değil. “Karşınızdakini kırma ihtimaliniz olmayan bir ayrılma şekli yok” diyor seks terapisti Deborah Fox ve ekliyor “İlişkiyi neden bitirdiğiniz konusunda dürüst olmanız çok önemli. Ancak her ufak detayı söylemenize gerek yok, karşınızdakinin onurunu kırmayın. Çok büyük olmadığı sürece bazı pembe yalanlar söylenebilir”.

Overstreet de Fox’a katılıyor: “ Ayrılma kararı verdiğinizde karşınızdakinin kırılmasını engelleyemezsiniz, ancak bunu yaparken saygılı ve dürüst olmanız acıyı biraz da olsa azaltabilir. Bu konuda kontrolünüzde olan tek şey sözleriniz. Bunu sağlıksız bir ilişkiyi geride bırakmak için yapmak zorunda olduğunuzu unutmayın.”

Ayrılmak hiçbir zaman kolay değildir, ancak gerekli özeni gösterdiğinizde bunu iki taraf içinde biraz daha kolay hale getirebilirsiniz.

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