‘Neden Merve’ye oy verdin?’ hakareti

T24

Merve Oflaz birinci oldu, Kemal Özcanlı’ya hakaret yağdı.Geçen hafta Merve Oflaz’ın birinciliğiyle sona eren “Survivor” yarışmasının yankıları sürüyor. Finalde Merve Oflaz’ın ada konseyinin oylarıyla birinci olmasının ardından yarışmacılardan Kemal Özcanlı’ya mesaj yağdı. Yarışmacı İhsan Tarkan’ın hayranı Çağla A., Özcanlı’ının facebook sayfasına, “Kapasitesiz, adi, cahil, hödük, rezil adam. Hepiniz Hakan’ın k.çına yapıştınız. Bütün bunların altında İhsan kıskançlığı varmış. Hiçbir zaman onun kadar haysiyetli olamayacaksınız. Hakan size ne vadetti yoksa Gizem’i mi?” diye mesaj gönderdi. Mesaj üzerine Özcanlı, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurdu ve hakaret mesajları gönderenlerin cezalandırılmalarını istedi.