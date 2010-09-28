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‘Neden Merve’ye oy verdin?’ hakareti

Kemal Özcanlı, facebook’taki sayfasında kendisine hakaret ve iftira edildiğini belirterek savcılığa başvurdu...

28 Eylül 2010 03:00

T24 - Özel bir televizyon kanalında yayınlanan “Var mısın Yok musun” yarışmasında 2 yıl önce 125 bin TL kazandıktan sonra “Survivor” yarışmasına katılan Kemal Özcanlı, finalin ardından facebook’taki sayfasında kendisine hakaret ve iftira edildiğini belirterek savcılığa başvurdu... 

 
Merve Oflaz birinci oldu, Kemal Özcanlı’ya hakaret yağdı. 

‘Neden Merve’ye oy verdin?’ hakareti

Geçen hafta Merve Oflaz’ın birinciliğiyle sona eren “Survivor” yarışmasının yankıları sürüyor. Finalde Merve Oflaz’ın ada konseyinin oylarıyla birinci olmasının ardından yarışmacılardan Kemal Özcanlı’ya mesaj yağdı. Yarışmacı İhsan Tarkan’ın hayranı Çağla A., Özcanlı’ının facebook sayfasına, “Kapasitesiz, adi, cahil, hödük, rezil adam. Hepiniz Hakan’ın k.çına yapıştınız. Bütün bunların altında İhsan kıskançlığı varmış. Hiçbir zaman onun kadar haysiyetli olamayacaksınız. Hakan size ne vadetti yoksa Gizem’i mi?” diye mesaj gönderdi. Mesaj üzerine Özcanlı, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurdu ve hakaret mesajları gönderenlerin cezalandırılmalarını istedi.


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