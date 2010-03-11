Neden konuşturuyorsun bu karıyı?

T24 - Türk Sanat Müziği’nin devleri İstanbul, İzmir ve Ankara’da gerçekleşecek “Fasl - ı Şahane” isimli konserler dizisi için bir araya geldi.



Bülent Ersoy, Muazzez Abacı, Seçil Heper, Mustafa Sağyaşar, Samime Sanay, Yaşar Özel, Zekai Tunca, Nalan Altınörs ve Yıldırım Bekçi önceki gün Dedeman Otel’de gerçekleştirilen basın toplantısına katıldı. Dokuz sanatçının bir araya geldiği toplantıda fikir ayrılıkları yaşandı.





Konser öncesi gerginlik



Türk Sanat Müziği’nin hiçbir zaman acınacak bir duruma gelmediğini savunan Muazzez Abacı, “Türk sanat müziği, Türk bayrağı dalgalandığı sürece hiç kimse Türk Sanat Müziği’ne bir şey yapamaz. Ama şu var zaman zaman gündemden düşebilir, bu hiçbir his değildir. Türk Sanat Müziği’ni kurtarmak gibi bir çabamız yok” diye konuştu. Bu ana kadar yolunda giden toplantıda Yaşar Özel’in yaptığı açıklamalardan sora gerginlik yaşandı.



Özel, “Türk Sanat Müziği Türk insanını ifade eder... Şimdi etrafta bir yığın türler var ama aslında hepsi alt yapıda Türk Sanat Müziği yapıyor. Beş yaşında bir çocuk da şarkı söyleyebilir. Şarkıyı söylemek başka şarkıyı yaşamak başkadır. Bunun içinde çok geç kaldık. Maalesef ki Türk Manat müziği’ndeki arkadaşlar çok bencil, herkes benim diyor. Hiçbir zaman dayanışma ve kaynaşma içerisine giremedik” diye konuştu.



Uzun süre konuşmaları dinleyen Samime Sanay söz alarak “İki assolisti fotoğraf çektirmek için bile bir araya getiremezdiniz bugüne dek. Çünkü herkes en büyük benim, en güzel ses benim der. Bu yüzden yapımcımız Sinan Kuzucu’yu tebrik ediyorum bunu başardığı için. Eskiden Türk Sanat Müziği ’nin icra edildiği yer gazinolardı ama artık birçok sebepten ötürü öyle değil. Artık Türk Sanat Müziği belli bir kesime hitap ediyor. Dolayısıyla el ele vererek bu grubu oluşturmaya karar verdik” diye konuştu. Tekrar söz alan Yaşar Özel, “Bu işi eski günlere götürmenin yollarını arayacağız. Bir seferberlik ilan ediyoruz” diye konuştu. Bülent Ersoy bunu asla kabul etmediğini belirterek “Buna seferberlik dersek, Abacı’nın yaptığı konuşmanın hepsi boşa gider. Böyle bir şeyi ben kabul etmiyorum” dedi. Muazzez Abacı, “Ben de asla kabul edemem” diye konuştu. Sayan’ın yaptığı açıklamalara da karşı çıkan Abacı, “Ben 10 yıl Bülent Hanım’la Maksim’de çalıştım. Emel Sayın’la aynı şekilde çalıştım. Nasıl assolistler bir araya gelmez dersiniz. Biz hep bir aradaydık” dedi.



‘Neden konuşturuyorsun?’



Sayan’ın yaptığı açıklamalara çok sinirlenen Abacı mikrofonların duymayacağı şekilde yapımcı Sinan Kuzucu’ya “Neden konuşturuyorsun bu kompleksli karıyı?” dedi. Abacı daha sonra Ersoy’un kulağına eğilerek “Konuşturma diyorum Sinan’a ama dinlemiyor” şeklinde kameraların duyamayacağı şekilde fısıldadı. Genç nesilden kimleri beğendikleri sorulduğunda ise; Abacı “Böyle klişe sorular çok sıkıcı” derken Ersoy da, “Ben bizden sonra gelenleri göremiyorum” diyerek genç sanatçılara gönderme yapmayı ihmal etmedi.





