Neden balık yemeliyiz?

Haftada en az iki kez balık tüketmek çok önemli.



Balık avı yasağı geçen hafta kalktı. Balığın bollaşacağı bu ayın ramazan olması bence çok iyi oldu. Genelde ramazan sofralarında kırmızı et tüketimi artar, tavuk ve özellikle de balık akla daha az gelir. Ancak balığın ucuzlaması ve daha fazla ortada olması bu yıl ramazan sofralarında daha fazla balık yenmesine sebep olur umarım.



Bu yıl çok miktarda palamut, istavrit ve hamsi beklentisi varmış. Buğulama, ızgara, fırın daha nadir de olsa tava yöntemi kullanarak birçok farklı lezzet yaratılabiliyor balıkla. Özellikle hamsinin çok popüler ve lezzetli pişirme şekilleri var, hamsi kuşu, hamsili pilav benim favorilerim.



Mısır unuyla az yağda pişirmek veya buğulamanın da lezzetine diyecek yok tabi ki. Hatta böreğini de denemiştim daha önce ama bakalım bu yıl yemek yazarları yeni tarifler ekleyecekler mi?

Balık beslenme yönünden çok değerli özellikle protein açısından zengin, bunun yanı sıra vitamin ve mineral açısından da çok iyi özellik gösterir. Büyüme dönemindeki çocuklar, hamileler, ileriki yaşlardakiler için özellikle hafızayı güçlendiren ve kendini iyi hissettiren omega-3 içeriği önemlidir.

Balıkların vitamin mineral içeriği iyidir:



B grubu vitaminlerinden tiamin (B1), riboflavin (B2), niasin (B3) ,B6 vitamini (pridoksin) ve B12 vitamininin, ve yağda eriyen vitaminlerden A ve D vitaminlerinin iyi kaynakları olarak kabul edilirler. 100 gram balık (ortalama) tüketimi özellikle A vitamini (retinol) gereksiniminin yüzde 10- 15’ini karşılar. Balık mineral içeriği ile de zengin bir besindir.



Balık ve diğer deniz ürünlerinde iyot, selenyum, fosfor gibi önemli mineraller bulunur. Balıkta en az bulunan vitamin ise C vitaminidir. Balık yanında yenilecek bol limonlu bir yeşil salata bu açığı da lezzetli şekilde kapatan çok iyi bir seçimdir.Son yıllarda balık tüketimi de azalıyor



Son 20 yılda yapılan birçok çalışmada özellikle kirli deniz ve göllerden tutulan balıklarda civa gibi sağlığa zararlı bazı kimyasalların bulunması birçok kişiyi balık yemekten vazgeçirebiliyor. Oysa en az haftada iki kez tüketilmesi ve balıktan alınacak omega-3 yağ asidinin sağlığı koruyucu etkisi oldukça önemli.



Haftada en az iki kez balık tüketilmesinin sağlığı koruyucu etkilerinden bahsetmek mümkün. Çünkü balıktan alınacak omega 3 yağ asidinin sağlığı koruyucu birçok etkisi var. Omega 3 vücut tarafından yapılamayan ve dışarıdan yiyeceklerle alınması gereken bir doymamış yağ asidi ve alımını sağlayabilmek için aslında birçok kaynaktan bahsedilebilir ama en iyi kaynağın balık olduğu bilinmektedir.



Yapılan bazı araştırmalar, balık yemenin kalp hastalıklarından ölüm riskini yüzde 36 oranında azaltabildiğini ortaya koyuyor, ancak bazı sulardaki kirlilik ve balığın avlandıktan sonra geçirdiği aşamaların sağlığı tehdit edebilecek düzeyde olduğu da unutulmamalı ve bu konuda mutlaka tedbirler alınmalı.



Proteinden zengin



Balıklar protein içeriği zengin besinler oldukları için et grubu besinler arasında yer alırlar, hayvansal protein kaynağı olmalarına rağmen diğer hayvan etlerinden önemli farklılıklara sahiptirler. Bileşimleri genel olarak sığır, koyun, domuz etleri gibi kırmızı etlere ve kümes hayvanlarının etlerine benzer olmakla beraber; yağ, bazı mineral ve vitamin içerikleri açısından farklılık gösterir.





Neden balık yemeli?



-Zekâ gelişiminde balığın özellikle çocuklarda zekayı geliştirici özelliği vurgulanmak-tadır. Bu beyindeki yağın ana bileşiminin Omega 3 yağ asitleri içeren DHA (Docosa Haxaenoic Acid) olmasındandır.

-Hamilelik sırasında, bebek Omega 3 yağ asitlerini anneden alır. Bu nedenle hamilelik sürecindeki annenin balık tüketmesi gereklidir..

- Balık eti, kırmızı ete oranla daha az yağlıdır ve bazı özel yağ asitleri içerir. EPA ve DHA yağ asitleri kan pıhtı oluşumunu engelleyerek, atardamarın tıkanmasını önler, bu da kalp krizi ve felç riskini azaltır, tansiyonu düşürmeye yardımcı olur. İyi kolesterolün (HDL kolesterol) kötü kolesterole (LDL kolesterol) oranını artırarak kardiyovasküler sistem için çok faydalı olur.