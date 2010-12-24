Neco, artık erkek babası

T24 - Şarkıcı Neco, 64 yaşında çocuk sahibi oldu.Daha önceki evliliğinden iki kızı bulunan ünlüşarkıcının şimdiki evliliğinden de bir kızı var. Neco'nun ilk oğlunun dünyaya geldiğini, şarkıcının gazeteci kızı Ayşe Özyılmazel twitter’dan duyurdu: "Az önce bir erkek kardeşim oldu!"



Oya Germen ile evliliğinden Ayşe ve Zeynep adında iki kızı, üç yıl önce evlendiği kendisinden 25 yaş küçük İdil Erge’den de Leyla adında kızı olan Neco, ilk kez erkek babası oldu. Geçen hafta City’s alışveriş yaparken görüntülendiğinde “Bebeği bu ay içinde bekliyoruz” diyen İdil Erge dün 12.00 sıralarında Kadıköy Şifa Hastanesi’nde 50 cm. boyunda ve 3.5 kg. ağırlığında bir erkek bebek dünyaya getirdi.

Adı 'Ali Nejat' olacak

Bebeğin dünyaya geldiğini ise Neco’nun gazeteci ve şarkıcı kızı Ayşe Özyılmazel twitter’dan “Az önce bir erkek kardeşim oldu” notuyla duyurdu. Bebeğin adının Ali Nejat olacağını belirten Özyılmazel, “Son anda bir değişiklik olmazsa bebeğin adı Ali Nejat olacak. Ailedeki ilk erkek. Babam çok keyifli... Bebek erkek olunca şimdi ne hediye alacağımı bilemiyorum, antremansız yakalandım. Sabah uyandığımda içime doğdu babamı aradım ama açmadı. Sonra aradı, bebeğin olduğunu haber verdi. Ben oğlum olursa adını Ali koymak istiyordum. Nejat zaten babamın asıl adı... Ben çocuk yapmadığım için babama bebeğin adını Ali koyması için ısrar ettim. İnşallah babam son anda fikrini değiştirmez” dedi.





